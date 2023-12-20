Это ложь: медицинский эксперт проанализировал отчет о гибели Мэттью Перри

Медицинский эксперт, Заид Фадул, заявил, что смерть актера Мэттью Перри, которую связывает судмедэксперт с кетамином, вводит в заблуждение и негативно влияет на впечатление от препарата, который врачи часто назначают людям, лечащим депрессию.

Узнайте в материале, почему медицинский эксперт высказал такое мнение и как объясняет причину смерти актера, Мэттью Перри.

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Заид Фадул заявил, что кетамин – не причина смерти Мэттью Перри

Заед Фадул утверждает, что заключение судмедэксперта об остром действии кетамина не разъясняет, как именно произошла смерть Перри. Эксперт, работающий с кетамином и пациентами, имеющими зависимости, уже долгие годы, высказывает собственную точку зрения по этому несчастному случаю.

Да, кетамин был в организме Мэттью на момент смерти. И, возможно, именно из-за него он задремал в джакузи, но, очевидно, что звезда "Друзей" утонул,

– объяснил Фадул.

Терапевт предостерегает, что любой препарат, вызывающий седативный эффект, может вызвать аналогичные реакции. Поэтому считать кетамин виновником трагической смерти Мэттью Перри считается несправедливым, убежден специалист. Он добавил, что подобные обвинения могут напугать людей, что может привести к отказу от лечения депрессии и тревожных состояний.

В крови Мэттью Перри обнаружили кетамин

По выводам судебного медицинского эксперта актер в течение месяцев принимал кетамин для лечения депрессии. Ситуация изменилась, когда новый врач решил поменять подход к терапии.

Доктор Фадул развивает свою теорию относительно того, употреблял ли актер кетамин в день своей смерти. Терапевт отмечает, что Мэттью Перри имел длительную историю с этим препаратом и, вероятно, постепенно увеличивал дозы. По словам Заида Фадула, это могло привести к определенному остаточному эффекту.

Впрочем, он также отметил, что не следует объяснять причину смерти актера исключительно из-за кетамина. Если врач контролирует дозировку и дает препарат по назначению, он может помогать многим пациентам вылечиться.

Мэттью Перри умер: что известно

Актер скончался 28 октября. Его обнаружили мертвым в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Первым тело Мэттью увидел его ассистент. Источники правоохранительных органов отмечали, что на месте происшествия не нашли наркотиков или насилия. Поэтому точную причину смерти могли узнать только судмедэксперты. Впрочем, вокруг несчастного случая до сих пор идут миллионы разговоров и сомнений в вероятности медицинского анализа.