Дізнайтесь в матеріалі, чому медичний експерт висловив таку думку, та як пояснює причину смерті актора, Меттью Перрі.

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Заїд Фадул заявив, що кетамін – не є причиною смерті Меттью Перрі

Заїд Фадул стверджує, що висновок судмедексперта про гостру дію кетаміну не роз'яснює, як саме сталася смерть Перрі. Експерт, який працює з кетаміном і пацієнтами, які мають залежності, вже довгі роки, висловлює власну точку зору щодо цього нещасного випадку.

Так, кетамін був в організмі Меттью на момент смерті. І, можливо, саме через нього він задрімав у джакузі, але, очевидно, що зірка "Друзів" втопився,

– пояснив Фадул.

Терапевт застерігає, що будь-який препарат, який викликає седативний ефект, може викликати аналогічні реакції. Тому вважати кетамін винуватцем трагічної смерті Меттью Перрі вважається несправедливим, переконаний фахівець. Він додав, що подібні звинувачення можуть налякати людей, що може призвести до відмови від лікування депресії та тривожних станів.

У крові Меттью Перрі виявили кетамін

За висновками судового медичного експерта, актор протягом місяців приймав кетамін для лікування депресії. Ситуація змінилася, коли новий лікар вирішив змінити підхід до терапії.

Доктор Фадул розвиває власну теорію щодо того, чи вживав актор кетамін у день своєї смерті. Терапевт відзначає, що Меттью Перрі мав тривалу історію з цим препаратом і, ймовірно, поступово збільшував дози. За словами Заїда Фадула, це могло призвести до наявності певного залишкового ефекту.

Утім, він також зазначив, що не варто пояснювати причину смерті актора виключно через кетамін. Якщо лікар контролює дозування і дає препарат за призначенням, він може допомагати багатьом пацієнтам вилікуватись.

Меттью Перрі помер: що відомо

Актор помер 28 жовтня. Його знайшли мертвим у джакузі у будинку в Лос-Анджелесі. Першим тіло Меттью побачив його асистент. Джерела правоохоронних органів зазначали, що на місці події не знайшли наркотиків чи насильства. Тому точну причину смерті могли з'ясувати лише судмедексперти. Утім, навколо нещасного випадку досі точаться мільйони розмов та сумнівів у вірогідності медичного аналізу.