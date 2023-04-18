"Властелин колец" собрал в мировом прокате 2,9 миллиарда долларов и остается одним из самых больших достижений кино в жанре фэнтези.

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Элайджа Вуд удивлен новыми фильмами по мотивам "Властелина Колец"

"Я очарован и взволнован. Я надеюсь, что это хорошо", – недавно рассказал Вуд журналу GQ о новых фильмах. – Я удивлен».

"Очевидно, что в основе всего этого лежит желание заработать много денег", – продолжил Вуд. "Дело не в том, что кучка руководителей говорит: "Нужно делать действительно классное искусство". И, опять же, никого не щадя, потому что, конечно же, это коммерция. Но большое искусство может родиться из коммерции тоже. Следовательно, эти две вещи не исключают друг друга".

Имея в виду коммерцию, Вуд подчеркнул, что трилогия Питера Джексона "Властелин колец" "вышла не оттуда". "Это произошло из-за пристрастия к этим книгам и желания воплотить их в жизнь", – сказал Вуд. "И я надеюсь, что это, в конце концов, будет продвигать все вперед, какими бы ни были эти следующие фильмы. Я просто надеюсь, что каждый раз, когда они нанимают сценариста и режиссера, это один и тот же мотивационный фактор – что они с уважением относятся к материалу Толкина и с энтузиазмом исследуют его".

Элайджа Вуд в фильме "Властелин колец": видео бекстейджа

Напомним, Warner Bros. снимет несколько новых фильмов "Властелин колец". Однако студия не предоставила никакой дополнительной информации, а это значит, что можно только догадываться, будет ли история развиваться до, после или во время оригинальной трилогии Джексона.

В заявлении для Variety Джексон и его главные соавторы из "Властелина колец" Фрэн Уолш и Филиппа Бойенса ранее сказали, что Warner Bros. "держали нас в курсе на каждом этапе пути" по поводу новых фильмов "Властелин колец". Джексон стоял за всеми тремя фильмами и всеми тремя фильмами "Хоббит", получив Оскар за лучшую режиссуру с фильмом "Властелин колец: Возвращение короля".

"Мы с нетерпением ждем возможности поговорить, чтобы услышать их видение развития франшизы", – добавили Джексон, Уолш и Боенс в своем заявлении.

Коллега Вуда из фильма "Властелин колец" Энди Серкис недавно сказал, что ему было бы интересно вернуться в мир Средиземья на большом экране.