Это одна из самых ожидаемых премьер этой осенью. Поклонники "Элиты" нетерпеливо ждали продолжения любимой истории. Что было в предыдущих шести сезонах и чего ожидать от новых серий – читайте на сайте 24 Канала.

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О чем сериал "Элита"

Трое подростков из скромных семей попадают в Лас Энчинас – самую престижную школу в стране. Но состоятельные учащиеся не принимают новичков ласково, и между ними начинается война за власть. Им не важны способы, инструменты или даже жизнь друг друга – все средства используются в этой жестокой борьбе. Любовь, ненависть, дружба, предательство, осознание собственного я, религиозные убеждения и предубеждения – все это собрано в один детектив "Элита".



Кадр из сериала "Элита" 3 сезон / Netflix

Лента получила большую популярность благодаря своему захватывающему сюжету с первых эпизодов, поэтому зрители с интересом просмотрели все 6 сезонов, которые есть в сети, и уже могут насладиться новой частью сериала.

Чего ждать от 7 сезона сериала "Элита"

Вероятно, этот сезон станет финальной частью "Элиты". Актерский состав сериала пополнился новыми лицами, однако некоторые из них знакомы вам с предыдущих сезонов, а именно: Омар Аюсо, вернувшийся к роли Омара, а также Надя Аль Саида и Андре Ламолья в образе Сони и Ивана.

Среди новых актеров: Алехандро Альбаррасин, Марибель Верду, Иван Мендес, Мирела Балич, Фернандо Линдес, Глеб Абросимов.

Сюжет сериала в новом сезоне продолжит увлекать своими загадками и таинственностью: Омар возвращается, но сердце Ивана остается разбитым. Исадор пытается разобраться со своей сложной семьей. Но могут ли ученики школы Лас-Энсинаса действительно верить друг другу?

"Элита" 7 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала

Что было в предыдущих сезонах "Элиты"

1 сезон "Элиты" начал историю борьбы школьников из богатых семей, так называемой, будущей элиты, с обычными новенькими из скромных семей, которые пришли после обрушения здания, в котором они учились. Застройщик пытается восстановить свою репутацию, оплатив трем учащимся обучение в престижной частной школе. Этот школьный проект приводит к сближению Марины и Самуэля, а также подталкивает Гузмана к завоеванию благосклонности Нади.

"Элита" 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

В 2 сезона основным сюжетным направлением становится загадочное исчезновение Самуэля. В школе появляются новые ученики, среди которых Ребекка, Валерио и Кайэтана, каждый из них носит в себе свои тайны. Ребекка развивает близкие отношения с Самуэлем, а также с Надеждой, в то время как Каетана становится сообщницей Лукреции и Поло.

"Элита" 2 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала

Для героев 3 сезона пришел последний год в Лас Энсинас. Главной сюжетной линией является смерть Поло и его расследование.

"Элита" 3 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала

Появление строгого директора в 4 сезона и приход четырех новых учеников в Лас Энсинас открывает перед нами новый этап романтических приключений, отношений и тайн.

"Элита" 4 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала

Начало учебного семестра в Лас-Энсинасе 5 сезоне приносит с собой новую любовь, новых учащихся, новые нормы поведения и новое загадочное преступление.

"Элита" 5 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала

6 сезон интересен тем, что в этом году в Лас-Энсинасе у всех есть свои цели: кого-то тянет найти любовь, другие мечтают отомстить, а третьи хотят завоевать миллионы подписчиков. Но всем ли удастся выжить?

"Элита" 6 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала