Это одна из самых ожидаемых премьер этой осенью. Поклонники "Элиты" нетерпеливо ждали продолжения любимой истории. Что было в предыдущих шести сезонах и чего ожидать от новых серий – читайте на сайте 24 Канала.
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О чем сериал "Элита"
Трое подростков из скромных семей попадают в Лас Энчинас – самую престижную школу в стране. Но состоятельные учащиеся не принимают новичков ласково, и между ними начинается война за власть. Им не важны способы, инструменты или даже жизнь друг друга – все средства используются в этой жестокой борьбе. Любовь, ненависть, дружба, предательство, осознание собственного я, религиозные убеждения и предубеждения – все это собрано в один детектив "Элита".
Кадр из сериала "Элита" 3 сезон / Netflix
Лента получила большую популярность благодаря своему захватывающему сюжету с первых эпизодов, поэтому зрители с интересом просмотрели все 6 сезонов, которые есть в сети, и уже могут насладиться новой частью сериала.
Чего ждать от 7 сезона сериала "Элита"
Вероятно, этот сезон станет финальной частью "Элиты". Актерский состав сериала пополнился новыми лицами, однако некоторые из них знакомы вам с предыдущих сезонов, а именно: Омар Аюсо, вернувшийся к роли Омара, а также Надя Аль Саида и Андре Ламолья в образе Сони и Ивана.
Среди новых актеров: Алехандро Альбаррасин, Марибель Верду, Иван Мендес, Мирела Балич, Фернандо Линдес, Глеб Абросимов.
Сюжет сериала в новом сезоне продолжит увлекать своими загадками и таинственностью: Омар возвращается, но сердце Ивана остается разбитым. Исадор пытается разобраться со своей сложной семьей. Но могут ли ученики школы Лас-Энсинаса действительно верить друг другу?
"Элита" 7 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала
Что было в предыдущих сезонах "Элиты"
1 сезон "Элиты" начал историю борьбы школьников из богатых семей, так называемой, будущей элиты, с обычными новенькими из скромных семей, которые пришли после обрушения здания, в котором они учились. Застройщик пытается восстановить свою репутацию, оплатив трем учащимся обучение в престижной частной школе. Этот школьный проект приводит к сближению Марины и Самуэля, а также подталкивает Гузмана к завоеванию благосклонности Нади.
"Элита" 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
В 2 сезона основным сюжетным направлением становится загадочное исчезновение Самуэля. В школе появляются новые ученики, среди которых Ребекка, Валерио и Кайэтана, каждый из них носит в себе свои тайны. Ребекка развивает близкие отношения с Самуэлем, а также с Надеждой, в то время как Каетана становится сообщницей Лукреции и Поло.
"Элита" 2 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала
Для героев 3 сезона пришел последний год в Лас Энсинас. Главной сюжетной линией является смерть Поло и его расследование.
"Элита" 3 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала
Появление строгого директора в 4 сезона и приход четырех новых учеников в Лас Энсинас открывает перед нами новый этап романтических приключений, отношений и тайн.
"Элита" 4 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала
Начало учебного семестра в Лас-Энсинасе 5 сезоне приносит с собой новую любовь, новых учащихся, новые нормы поведения и новое загадочное преступление.
"Элита" 5 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала
6 сезон интересен тем, что в этом году в Лас-Энсинасе у всех есть свои цели: кого-то тянет найти любовь, другие мечтают отомстить, а третьи хотят завоевать миллионы подписчиков. Но всем ли удастся выжить?
"Элита" 6 сезон: Смотрите онлайн трейлер сериала