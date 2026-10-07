И, как сообщает HELLO, похоже, у нее получилось. 40-летняя звезда "Аквамена" пробежала свой первый полумарафон – 21 километр – за 1 час 39 минут и поделилась результатом в соцсетях.



Эмбер Херд / Фото из инстаграма



На фото после забега актриса позирует в сиреневом спортивном комплекте – топе и велосипедках. Герд продемонстрировала подтянутую фигуру и рельефный пресс, а на других кадрах показала медаль финишера и моменты самого забега.

К фото актриса добавила короткую подпись, поблагодарив Сан-Себастьян и похваставшись своим результатом.

Начинала с 10 километров

Полумарафон стал для Герд следующим этапом после ее первого официального забега. В июне 2026 года актриса приняла участие в 10-километровом забеге в Мадриде.

Тогда после финиша ее встречала старшая дочь Уна Пейдж. Герд опубликовала совместное фото и написала, что ничего не сравнится с этим ощущением.

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Как сейчас живет Эмбер Герд

Последние годы Герд проживает в Испании. Сначала она жила на Майорке, а затем обосновалась в Мадриде.

Актриса воспитывает троих детей: 5-летнюю Уну Пейдж, а также близнецов Агнес и Оушена, о рождении которых она сообщила в мае 2025 года.



Эмбер Херд / Фото из инстаграма



В сентябре 2026 года Херд также видели с детьми в одном из парков Мадрида. Она тренировалась, пока старшая дочь каталась рядом на велосипеде.

Вернулась и к актерской работе

Полностью карьеру Херд тоже не бросила. Летом 2025 года она дебютировала на профессиональной театральной сцене в постановке "Spirit of the People" Джереми О. Гарриса на Williamstown Theatre Festival в США.

После спектаклей актриса благодарила поклонников за поддержку и публиковала фото с репетиций и букетами цветов.

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