Как сообщает 24 Канал, сегодня актеру 67 лет, он продолжает сниматься, появляться на светских мероприятиях и явно не собирается превращать свою карьеру в музей Дэвида Линча. В сентябре 2026 года Маклаклен также выпустил мемуары "Fictional Selves", в которых вспоминает о более чем 40 годах работы в Голливуде.

Как выглядит Кайл Маклаклен сейчас

Узнать агента Купера до сих пор можно практически сразу. Правда, темные волосы сменились серебристо-седыми, в повседневной жизни актер часто носит очки, а вместо юного агента ФБР мы теперь видим элегантного голливудского джентльмена.

От "Твин Пикс" до "Вистерия-Лейн"

Настоящей звездой Макклаклана сделал Дэвид Линч. Сначала актер сыграл Пола Атрида в его "Дюне" 1984 года, затем появился в "Синем бархате", а в 1990-м получил роль, которая приклеилась к нему на целое десятилетие, – спецагента Дейла Купера в "Твин Пикс".

Премьеру двухчасового пилотного эпизода тогда посмотрели около 35 миллионов американцев, а Купер с его любовью к кофе и вишневому пирогу стал одним из самых известных телевизионных персонажей 1990-х. Маклаклен вернулся к этой роли и в сериале "Твин Пикс: Возвращение" в 2017 году.

Зрители "Отчаянных домохозяек" знают актера совсем по-другому. Он сыграл Орсона Годжа, мужа Бри Ван де Камп в исполнении Марсии Кросс. Герой прошел типичный путь жителя Вистерия-Лейн: сначала загадочный стоматолог, затем мужчина со все большим количеством секретов, проблем и весьма сомнительных решений. Entertainment Weekly и сегодня упоминает Орсона среди самых запоминающихся персонажей сериала.

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Чем занимается сейчас

Маклаклен не исчез из кино и сериалов. В последние годы новое поколение зрителей увидело его в "Фолауте", где он сыграл Хенка Маклина. Он также активно ведет социальные сети, занимается собственным винным брендом Pursued by Bear и работает над подкастами.

А осенью 2026 года актер отправился в тур с мемуарами "Fictional Selves". В книге он без особой церемонии вспоминает и большие победы, и провалы – от "Дюны" и "Твин Пикс" до печально известных "Шоугьолз".

Ранее мы уже рассказывали как сейчас выглядит его напарница по культовому сериалу.