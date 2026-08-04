Как пишет Hello!, 61-летняя Шерилин Фенн поделилась новой фотографией в инстаграме и в очередной раз доказала, что цифры в паспорте далеко не всегда имеют последнее слово. Вместо традиционных разговоров о возрасте поклонники принялись обсуждать ее внешность и засыпали актрису комплиментами. Похоже, статус одной из главных красавиц 90-х никуда не делся – просто стал чуть взрослее.



Шерилин Фенн / Фото из инстаграма звезды



Фенн, которая в 1990-х покорила миллионы зрителей ролью Одри Хорн, осталась верна своему фирменному стилю. На новом фото актриса позирует с ярко-красной помадой, выразительными стрелками и густыми бровями, которые в свое время стали ее визитной карточкой. Единственное заметное изменение – седина, которую Шерилин, похоже, решила не скрывать.

Именно роль Одри Хорн сделала Шерилин Фенн одной из главных звезд 90-х и принесла ей номинации на "Эмми" и "Золотой глобус". После "Твин Пикс" актриса не исчезла с экранов – она снималась в "Девочках Гилмор", "Рэй Донован" и "Бесстыдниках". А в 2017 году она вновь вернулась к роли Одри, доказав, что некоторые герои, как и хорошие сериалы, с годами становятся только популярнее.

Личную жизнь Шерилин Фенн в свое время обсуждали не менее охотно, чем ее роли – а отношения с Джонни Деппом в середине 80-х актриса не раз называла своей первой большой любовью.

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Сегодня актриса воспитывает двух сыновей и, похоже, спокойно относится к тому, что ее до сих пор вспоминают как одну из главных красавиц 90-х.

Кстати, не только звезды "Твин Пикса" в последнее время удивляют своим внешним видом. Недавно в сети активно обсуждали и редкое появление 81-летней Присциллы Пресли – бывшей жены Элвиса Пресли