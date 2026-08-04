Как сообщает People, Присцилла стала одной из гостей светского мероприятия Remus Lifestyle Night, которое прошло на испанском острове Майорка. Для этого редкого появления она выбрала ярко-красное платье А-силуэта в пол с длинными рукавами. Образ дополнили красная сумка в тон, помада, украшения, часы и лаконичное колье в форме полумесяца.

Темно-рыжие волосы, легкий макияж и уверенная улыбка сделали свое дело – трудно поверить, что в этом году Присцилле исполнился 81 год. В сети уже традиционно восхищаются тем, насколько ухоженно и стильно она выглядит.



Присцилла Пресли / Фото BACKGRID



В последнее время Присцилла редко появляется на публике. Последний раз она привлекала внимание публики весной этого года во время визита в Данию, а еще раньше активно представляла свои мемуары "Softly, As I Leave You: Life after Elvis". В книге она откровенно рассказала о жизни после Элвиса Пресли, их браке, утратах и воспоминаниях, которые хранит до сих пор.

Напомним, Присцилла и Элвис Пресли поженились в 1967 году в Лас-Вегасе. Вместе они воспитывали дочь Лизу Мари Пресли, однако уже через несколько лет развелись. Несмотря на это Присцилла неоднократно признавалась, что всегда восхищалась Элвисом и до сих пор носит бриллиантовый крестик, который он подарил ей много лет назад.

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Кстати, не только Присцилла Пресли в последнее время удивила своим внешним видом. Недавно внимание поклонников также привлекла звезда культового фильма "Тельма и Луиза", которая появилась на публике и вызвала бурное обсуждение в сети.