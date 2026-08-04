Як розповідає People, Прісцилла стала однією з гостей світського заходу Remus Lifestyle Night, який відбувся на іспанському острові Майорка. Для рідкісної появи вона обрала яскраво-червону сукню А-силуету довжиною до підлоги з довгими рукавами. Образ доповнили червона сумка в тон, помада, прикраси, годинник і лаконічне кольє у формі півмісяця.

Темно-руде волосся, легкий макіяж і впевнена посмішка зробили свою справу – важко повірити, що цього року Прісциллі виповнився 81 рік. У мережі вже традиційно захоплюються тим, наскільки доглянуто та стильно вона виглядає.



Прісцилла Преслі / Фото BACKGRID



Останнім часом Прісцилла нечасто виходить у світ. Востаннє вона привертала увагу публіки навесні цього року під час візиту до Данії, а ще раніше активно презентувала свої мемуари Softly, As I Leave You: Life after Elvis. У книзі вона відверто розповіла про життя після Елвіса Преслі, їхній шлюб, втрати та спогади, які зберігає й досі.

Нагадаємо, Прісцилла та Елвіс Преслі одружилися у 1967 році в Лас-Вегасі. Разом вони виховували доньку Лізу Марі Преслі, однак уже через кілька років розлучилися. Попри це Прісцилла неодноразово зізнавалася, що завжди захоплювалася Елвісом і досі носить діамантовий хрестик, який він подарував їй багато років тому.

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До речі, не лише Прісцилла Преслі останнім часом здивувала своїм виглядом. Нещодавно увагу прихильників також привернула зірка культового фільму "Тельма і Луїза", яка з'явилася на публіці й викликала бурхливе обговорення в мережі.



