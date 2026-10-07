Як повідомляє 24 Канал, сьогодні акторові 67 років, він продовжує зніматися, з'являтися на світських заходах і явно не збирається перетворювати власну кар'єру на музей Девіда Лінча. У вересні 2026 року Маклаклен ще й випустив мемуари Fictional Selves, у яких згадує понад 40 років роботи в Голлівуді.

Як Кайл Маклаклен виглядає зараз

Впізнати агента Купера досі можна практично одразу. Щоправда, темне волосся змінилося сріблясто-сивим, у повсякденному образі актор часто носить окуляри, а замість юного агента ФБР тепер маємо елегантного голлівудського джентльмена.

Від "Твін Пікс" до Вістерія-Лейн

Справжньою зіркою Маклаклена зробив Девід Лінч. Спочатку актор зіграв Пола Атріда в його "Дюні" 1984 року, потім з'явився у "Синьому оксамиті", а у 1990-му отримав роль, яка приклеїлася до нього на десятиліття, – спецагента Дейла Купера у "Твін Пікс".

Прем'єру двогодинного пілота тоді подивилися близько 35 мільйонів американців, а Купер із його любов'ю до кави та вишневого пирога став одним із найвідоміших телевізійних персонажів 1990-х. Маклаклен повернувся до ролі й у серіалі "Твін Пікс: повернення" у 2017 році.

Глядачі "Відчайдушних домогосподарок" знають актора зовсім іншим. Він зіграв Орсона Годжа, чоловіка Брі Ван де Камп у виконанні Марсії Кросс. Герой пройшов типовий шлях мешканця Вістерія-Лейн: спочатку загадковий стоматолог, потім чоловік із дедалі більшою кількістю секретів, проблем і дуже сумнівних рішень. Entertainment Weekly і сьогодні згадує Орсона серед найпомітніших персонажів серіалу.

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Чим займається зараз

Маклаклен не зник із кіно та серіалів. Останніми роками нове покоління глядачів побачило його у "Фолауті", де він зіграв Генка Макліна. Він також активно веде соцмережі, займається власним винним брендом Pursued by Bear і працює над подкастами.

А восени 2026-го актор вирушив у тур із мемуарами Fictional Selves. У книзі він без зайвих церемоній згадує і великі перемоги, і провали – від "Дюни" та "Твін Пікс" до сумнозвісних "Шоугерлз".

Раніше ми вже розповідали, як зараз виглядає його партнерка по культовому серіалу.