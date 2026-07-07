Дочь Эми Адамс затмила маму на премьере: как выглядит 16-летняя Авиана

Семья звезды с удовольствием позировала фотографам, хотя еще недавно Адамс и Ле Галло всячески оберегали дочь от излишнего внимания. Впрочем, в последнее время Авиана все чаще сопровождает маму на светских мероприятиях.

В то время как одни голливудские звезды не общаются с детьми, 51-летняя актриса, как сообщает Daily Mail, появилась на премьере сериала "Мисс Страх" в Лос-Анджелесе не одна, а сразу с "семейным комплектом": мужем Дарреном Ле Галло и дочерью Авианой.



Актриса Эми Адамс показала взрослую дочь на премьере сериала "Мисс Страх" / Фото Getty Images



И тут даже самые равнодушные к светским хроникам люди поняли – генетику не обманешь. Рыжие волосы, голубые глаза, такой же нос-пуговица: если бы не разница в росте, можно было бы перепутать, кто здесь мама, а кто пришла одолжить мамино платье.

Авиана контролирует звездную маму



Эми Адамс с дочерью Авианой / Фото Getty Images



Сама Авиана, очевидно, решила не теряться на фоне голливудской звезды – выбрала бирюзовое платье-бандаж и белые туфли, доказав, что чувство стиля в семье тоже передается по наследству.

Самое забавное – Адамс уже как-то признавалась, что дочь лично контролирует ее внешний вид на красной дорожке: запрещала макияж, требовала "выглядеть как мама, а не как Эми Адамс", а недавно вообще перевела мать в режим "апгрейда", заявив, что спортивный костюм можно носить только при условии реальных тренировок. То есть, пока весь мир обсуждает образы актрисы, настоящий стилист-деспот в этой истории – подросток.

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