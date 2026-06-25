Известная американская актриса спасла мужчину благодаря навыкам, полученным в медицинском сериале
Известная американская актриса Эми Адамс по-настоящему спасла человеку жизнь. В этом ей помог опыт, который она приобрела во время съемок сериала "Доктор Вегас".
Актриса вовремя оказала помощь мужчине, получившему ножевое ранение в шею. Об этом случае сообщает издание Independent.
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Как Эми Адамс спасла человеку жизнь?
Эми Адамс призналась, что знания, полученные на съемках сериала "Доктор Вегас", неожиданно пригодились ей в реальной жизни.
Год назад, возвращаясь из ресторана вместе с мужем и друзьями, она увидела мужчину, который лежал на земле и истекал кровью после нападения. Компания стала первыми очевидцами происшествия, поэтому сразу бросилась на помощь пострадавшему.
Пока вокруг царили растерянность и паника, Эми сумела сохранить самообладание и быстро сориентироваться в ситуации. Она начала прижимать рану пляжными полотенцами и велела мужчине не двигаться, ведь любые движения могли усилить кровотечение. Благодаря этому пострадавший смог дождаться прибытия медиков и потерять как можно меньше крови.
Через год мужчина случайно встретил Эми Адамс и со слезами на глазах поблагодарил её за спасённую жизнь.
Какую роль сыграла Эми Адамс в сериале "Доктор Вегас"?
Такой опыт актриса приобрела на съемках сериала "Доктор Вегас", где исполнила роль медсестры Элис Догерти.
Хотя премьера проекта состоялась ещё в начале 2000-х годов, приобретённые тогда навыки пригодились ей лишь спустя много лет.
Эта история в очередной раз доказывает, что даже опыт, полученный на съемочной площадке, иногда может помочь спасти чью-то жизнь.