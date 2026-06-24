Сегодня его карьера и личная жизнь переживают настоящий расцвет. В материале 24 Канала рассказываем , где сейчас и как живёт актёр.

Рекомендуем 3 блестящих боевика 2026 года, от которых волосы встают дыбом

Где сейчас и как изменился Григорий Бакланов?

Григорий Бакланов приобрел широкую популярность в Украине после премьеры культового сериала "Поймать Кайдаша". В нём он сыграл роль заботливого и отзывчивого Лаврина, который покорил зрителей своей лёгкостью, добрым характером и искренней любовью к Мелашке.

Сегодня Григорий Бакланов заметно повзрослел как внешне, так и внутренне. Сейчас его можно увидеть в украинском сериале "Любовь и пламя". Кстати, недавно завершились съемки второго сезона проекта, в котором актер также принял участие.

Кстати, в этом проекте он также снялся вместе с Тарасом Цимбалюком и Тоней Хижняк, с которыми они ранее работали в сериале "Поймать Кайдаша".

Помимо работы в кино, Бакланов активно выступает на театральной сцене. В частности, он участвует в спектаклях "Я вижу, вас интересует тьма" и "Город", которые вызвали значительный интерес у зрителей и театрального сообщества.

Личная жизнь Григория Бакланова

Не менее успешно складывается и личная жизнь актера. Несколько лет назад стало известно о его разводе с актрисой Анастасией Цимбалару. Сегодня же Григорий находится в новых отношениях и выглядит по-настоящему счастливым.

Подробностей личной жизни он не разглашает, однако дает понять поклонникам, что его сердце уже занято.

Несмотря на развод, с Анастасией Цимбалару актер сохранил теплые и дружеские отношения. Раньше они вместе публиковали юмористические видео в социальных сетях, а также играли в одном спектакле.

Сегодня Григорий Бакланов – один из самых популярных украинских актеров своего поколения. Он успешно совмещает профессиональное развитие с личной жизнью, а также активно поддерживает Украину, популяризирует украинскую культуру и участвует в сборе благотворительных средств в поддержку украинских военных.