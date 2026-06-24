Сегодня его карьера и личная жизнь переживают настоящий расцвет. В материале 24 Канала рассказываем , где сейчас и как живёт актёр.
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Где сейчас и как изменился Григорий Бакланов?
Григорий Бакланов приобрел широкую популярность в Украине после премьеры культового сериала "Поймать Кайдаша". В нём он сыграл роль заботливого и отзывчивого Лаврина, который покорил зрителей своей лёгкостью, добрым характером и искренней любовью к Мелашке.
Сегодня Григорий Бакланов заметно повзрослел как внешне, так и внутренне. Сейчас его можно увидеть в украинском сериале "Любовь и пламя". Кстати, недавно завершились съемки второго сезона проекта, в котором актер также принял участие.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Кстати, в этом проекте он также снялся вместе с Тарасом Цимбалюком и Тоней Хижняк, с которыми они ранее работали в сериале "Поймать Кайдаша".
Помимо работы в кино, Бакланов активно выступает на театральной сцене. В частности, он участвует в спектаклях "Я вижу, вас интересует тьма" и "Город", которые вызвали значительный интерес у зрителей и театрального сообщества.
Личная жизнь Григория Бакланова
Не менее успешно складывается и личная жизнь актера. Несколько лет назад стало известно о его разводе с актрисой Анастасией Цимбалару. Сегодня же Григорий находится в новых отношениях и выглядит по-настоящему счастливым.
Подробностей личной жизни он не разглашает, однако дает понять поклонникам, что его сердце уже занято.
Несмотря на развод, с Анастасией Цимбалару актер сохранил теплые и дружеские отношения. Раньше они вместе публиковали юмористические видео в социальных сетях, а также играли в одном спектакле.
Сегодня Григорий Бакланов – один из самых популярных украинских актеров своего поколения. Он успешно совмещает профессиональное развитие с личной жизнью, а также активно поддерживает Украину, популяризирует украинскую культуру и участвует в сборе благотворительных средств в поддержку украинских военных.