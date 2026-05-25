6-й сезон культового сериала "Эмили в Париже" станет финальным
Съемочная команда сериала "Эмили в Париже" уже работает над шестым сезоном. На днях стало известно, что эта часть станет финальной.
Об этом сообщила главная актриса Лили Колинз на инстаграм-странице Netflixua. В материале рассказываем, каким будет прощальный сезон "Эмили в Париже".
Шестой сезон популярного сериала от Netflix "Эмили в Париже" станет финалом этой истории. Главная актриса, исполнившая роль Эмили, сообщила об этом для Netflix.
Она рассказала, что новый сезон соберет в себе все, за что зрители полюбили этот сериал и его героев. Весь актерский состав и съемочная команда работают над созданием этого прощального сезона. Кстати, съемки уже продолжаются.
По словам актрисы, зрителей ждет смесь гламура, приключений, моды и любви – всего того, за что поклонники любят эту историю.
В комментариях уже можно увидеть первые отзывы украинцев на эту новость. Многие пишут, что это печальное известие, ведь сериал невероятно красивый и атмосферный. Для многих он стал именно той историей, во время просмотра которой можно отвлечься от обыденности и просто отдохнуть.
В то же время поклонники с нетерпением ждут шестой сезон, который сейчас находится на стадии производства.
Что стоит знать о сериале "Эмили в Париже"?
"Эмили в Париже" – популярный американский комедийно-драматический сериал от Netflix.
Премьера первого сезона состоялась еще в 2020 году.
Сюжет разворачивается вокруг Эмили – молодой американки, которая приезжает в Париж. Там она строит новую жизнь, карьеру и отношения. Все это сопровождается большим количеством как комедийных, так и драматических моментов.
Пока дату премьеры шестого сезона не объявляют.