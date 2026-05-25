6-й сезон культового сериала "Эмили в Париже" станет финальным

Съемочная команда сериала "Эмили в Париже" уже работает над шестым сезоном. На днях стало известно, что эта часть станет финальной.

Об этом сообщила главная актриса Лили Колинз на инстаграм-странице Netflixua. В материале рассказываем, каким будет прощальный сезон "Эмили в Париже".

6 сезон "Эмили в Париже" станет финальным

Шестой сезон популярного сериала от Netflix "Эмили в Париже" станет финалом этой истории. Главная актриса, исполнившая роль Эмили, сообщила об этом для Netflix.

Она рассказала, что новый сезон соберет в себе все, за что зрители полюбили этот сериал и его героев. Весь актерский состав и съемочная команда работают над созданием этого прощального сезона. Кстати, съемки уже продолжаются.

По словам актрисы, зрителей ждет смесь гламура, приключений, моды и любви – всего того, за что поклонники любят эту историю.

В комментариях уже можно увидеть первые отзывы украинцев на эту новость. Многие пишут, что это печальное известие, ведь сериал невероятно красивый и атмосферный. Для многих он стал именно той историей, во время просмотра которой можно отвлечься от обыденности и просто отдохнуть.

В то же время поклонники с нетерпением ждут шестой сезон, который сейчас находится на стадии производства.

Что стоит знать о сериале "Эмили в Париже"?

"Эмили в Париже" – популярный американский комедийно-драматический сериал от Netflix.

Премьера первого сезона состоялась еще в 2020 году.

Сюжет разворачивается вокруг Эмили – молодой американки, которая приезжает в Париж. Там она строит новую жизнь, карьеру и отношения. Все это сопровождается большим количеством как комедийных, так и драматических моментов.

Пока дату премьеры шестого сезона не объявляют.