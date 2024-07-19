Уже скоро на телеэкранах: появились новые кадры из 4 сезона сериала "Эмили в Париже"

Вскоре поклонники сериала "Эмили в Париже" смогут увидеть четвертый сезон ленты на экранах. По этому случаю актеры порадовали фанатов новыми кадрами со съемочной площадки.

На одной из фотографий предстала героиня Минди Чен, которую играет актриса Эшли Парк. Девушка появилась в объективе в кепи мятного цвета с хрустальными украшениями от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

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По словам сценариста Даррена Стара, новый сезон сериала покажет кадры не только из Парижа, но и из Рима. Эмили Купер на этот раз будет путешествовать французскими Альпами и площадями итальянской столицы.

На новых фото можно заметить как уже известных героев, так и новых персонажей. Четвертый сезон будет разделен на две части, которые выйдут 15 августа и 12 сентября. Конец третьего сезона оставил много вопросов у фанатов. Долгожданные ответы поклонники получат уже через месяц.

Сериал рассказывает историю американки Эмили Купер, которая едет в Париж на новое место работы. Девушка попадает в неловкие ситуации, которые по большей части касаются национальных стереотипов. Поэтому, героиня делает все, чтобы создать хорошее впечатление о себе у коллег, и найти друзей во Франции. В то же время зритель имеет возможность наблюдать за историями любви Эмили, которой стоит сделать выбор между двумя мужчинами.

Напомним, звезды "Эмили в Париже" публично поддерживали Украину. Так, на фестиваль Paley Fest Лили Коллинз и Эшли Парк надели парный образ в цветах украинского флага.