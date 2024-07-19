На одной из фотографий предстала героиня Минди Чен, которую играет актриса Эшли Парк. Девушка появилась в объективе в кепи мятного цвета с хрустальными украшениями от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

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По словам сценариста Даррена Стара, новый сезон сериала покажет кадры не только из Парижа, но и из Рима. Эмили Купер на этот раз будет путешествовать французскими Альпами и площадями итальянской столицы.

На новых фото можно заметить как уже известных героев, так и новых персонажей. Четвертый сезон будет разделен на две части, которые выйдут 15 августа и 12 сентября. Конец третьего сезона оставил много вопросов у фанатов. Долгожданные ответы поклонники получат уже через месяц.

Сериал рассказывает историю американки Эмили Купер, которая едет в Париж на новое место работы. Девушка попадает в неловкие ситуации, которые по большей части касаются национальных стереотипов. Поэтому, героиня делает все, чтобы создать хорошее впечатление о себе у коллег, и найти друзей во Франции. В то же время зритель имеет возможность наблюдать за историями любви Эмили, которой стоит сделать выбор между двумя мужчинами.

Напомним, звезды "Эмили в Париже" публично поддерживали Украину. Так, на фестиваль Paley Fest Лили Коллинз и Эшли Парк надели парный образ в цветах украинского флага.