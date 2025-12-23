Не только "Эмили в Париже": фильмы о моде, стиле и эстетике, которые перевернут все ожидания

18 декабря 2025 года состоялась премьера одного из самых популярных сериалов на Netflix – "Эмили в Париже". В свет вышел 5 сезон, который с нетерпением ожидали поклонники.

Однако многие зрители разочарованы новейшими эпизодами. Поэтому в материале 24 Канала мы собрали подборку лент о моде, стиле и эстетике, которые смогут исправить ваше впечатление от просмотра "Эмили в Париже" и подарить самые приятные эмоции.

Какие фильмы и сериалы о моде, стиле и эстетике стоит посмотреть?

"Жирный шрифт"

Сериал, который может стать отличной альтернативой ленте "Эмили в Париже", – это кинопроект под названием "Жирный шрифт". Премьера первого сезона состоялась в 2017 году, а сериал выходил до 2021-го. Сейчас он насчитывает пять сезонов, которые легко погружают зрителя в историю о моде, стиле и эстетике.

"Жирный шрифт": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет сосредоточен на трех подругах – Джейн, Кэт и Саттон. Все они работают в редакции женского журнала Scarlett. Девушки живут в Нью-Йорке, ищут себя, пытаются понять собственную сексуальность и погрузиться в свою идентичность. Все они обожают моду и стиль, однако у каждой – свои вкусы. И только финал этой истории покажет, к чему это может привести.

Если вы когда-то были настоящим поклонником сериала "Эмили в Париже", однако пятый сезон вас разочаровал, идеальной альтернативой для просмотра могут стать другие фильмы и сериалы, рассказывающие о моде, стиль и любовь. Среди них стоит отметить такие ленты:

"Гламур"

"Голстон"

"Дьявол носит Prada"

"Месть от кутюр"

В этих проектах вы увидите настоящие жизненные драмы, переплетенные с высокой модой. Любовь, перипетии и испытания здесь сочетаются со стильными образами, красотой и изысканностью. Но самое главное – в этом водовороте моды и эстетики не потерять свое настоящее "я".