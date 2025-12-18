"Эмили в Париже" возвращается: на Netflix состоялась премьера 5 сезона

Сегодня, 18 декабря, на стриминговой платформе Netflix уже можно посмотреть новый сезон популярного сериала "Эмили в Париже". К главной роли вернулась неповторимая Лили Коллинз.

24 Канал уже узнал, где смотреть "Эмили в Париже" и сколько серий доступно к просмотру.

Может заинтересовать Украинский фильм победил на фестивале ИИ-кино в Голливуде

Где смотреть 5 сезон "Эмили в Париже"?

Как мы уже упоминали, премьера нового сезона состоялась сегодня. Зрители уже могут посмотреть продолжение любимой истории на стриминговой платформе Netflix.

Создатели сериала рассказали, что сюжет будет разворачиваться не только в Париже, но и в Риме.

"Эмили в Париже" 5 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Netflix также озвучил еще одну замечательную новость для поклонников Эмили – к просмотру будут доступны сразу все 10 серий, поэтому не придется ждать выхода каждой поэтапно.

По сюжету, Эмили поедет в Рим, где должна возглавить новый итальянский офис агентства. Карьеру и жизнь она будет начинать с чистого листа.

Но все это и станет своеобразным вызовом для девушки, ведь она должна навести порядок в работе, адаптироваться в новой стране, устроить личную жизнь и тому подобное.

К слову, зрителей ждет еще и важный момент в жизни Эмили – с кем построить отношения: это будет новый роман с Марчелло Муратори или предыдущий возлюбленный Габриэль? Не пропустите, это будет интересно.

Если вы не знали, то на Netflix уже можно посмотреть новую украинскую комедию – "Родительское собрание".