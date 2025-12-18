"Емілі в Парижі" повертається: на Netflix відбулась прем'єра 5 сезону

Сьогодні, 18 грудня, на стримінговій платформі Netflix уже можна подивитись новий сезон популярного серіалу "Емілі в Парижі". До головної ролі повернулась неповторна Лілі Колінз.

24 Канал уже дізнався, де дивитись "Емілі в Парижі" і скільки серій доступно до перегляду.

Де дивитись 5 сезон "Емілі в Парижі"?

Як ми уже згадували, прем'єра нового сезону відбулась сьогодні. Глядачі вже мають змогу переглянути продовження улюбленої історії на стримінговій платформі Netflix.

Творці серіалу розповіли, що сюжет розгортатиметься не тільки у Парижі, а й у Римі.

"Емілі в Парижі" 5 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Netflix також озвучив ще одну чудову новину для шанувальників Емілі – до перегляду буде доступно одразу всі 10 серій, тому не доведеться чекати на вихід кожної поетапно.

За сюжетом, Емілі поїде до Риму, де має очолити новий італійський офіс агенції. Кар'єру та життя вона розпочинатиме з чистого аркуша.

Та все це і стане своєрідним викликом для дівчини, адже вона мусить навести лад у роботі, адаптуватись у новій країні, влаштувати особисте життя тощо.

До слова, на глядачів чекає ще й важливий момент у житті Емілі – з ким побудувати стосунки: це буде новий роман з Марчелло Мураторі чи попередній коханий Габріель? Не пропустіть, це буде цікаво.

