Королева Дейенерис в Виндзорском дворце: Эмилия Кларк получила орден от принца Уильяма

Эмилия Кларк, актриса из сериала "Игра престолов", и ее мать, Дженнифер Кларк, были отмечены орденом Британской империи.

Узнайте в материале, за что королева Дейнерис и ее мать получили самые выдающиеся ордена Британской империи из рук принца Уильяма.

Советуем По другую сторону спорта: фильмы и сериалы о легендах футбола, которые стоит посмотреть каждому

Эмилия Кларк получила почетную награду в Виндзорском дворце

Женщин наградили за их помощь людям, которые получили повреждения мозга, и эта помощь реализуется через благотворительный фонд SameYou, созданный Эмилией Кларк.

Сотрудники дворца, рассказывая о награждении в инстаграме, неслучайно вспомнили о роли Дейнерис, которую Эмилия сыграла в сериале "Игра престолов". Начало сообщения с поздравлениями награжденным они начали словами "От Вестероса до Виндзора ...".

Оказывается, десятилетиями играя королеву, я даже не представляю, как делать реверанс... Ну и день! Какая честь!

– подписала свое фото Кларк.

Эмилия Кларк едва не умерла из-за болезни: что известно

Как известно, инициативу создания благотворительного фонда Эмилии и Дженнифер спровоцировал собственный страшный опыт, который актриса пережила. В 2011 году жизнь девушки едва не завершилась из-за разрыва аневризмы. Эмилия прошла несколько сложных операций и теперь у нее есть титановые пластины в черепе. Впрочем, актриса жива и это самое главное.

Теперь она продолжает свое дело, радует поклонников замечательными ролями в фильмах и помогает людям, которые оказались в подобных ситуациях.