Дізнайтесь в матеріалі, за що королева Дейнеріс та її мати отримали найвизначніші ордени Британської імперії з рук принца Вільяма.

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Емілія Кларк отримала почесну відзнаку в Віндзорському палаці

Жінок нагородили за їхню допомогу людям, які зазнали ушкоджень мозку, і ця допомога реалізується через благодійний фонд SameYou, створений Емілією Кларк.

Співробітники палацу, розповідаючи про нагородження в інстаграмі, невипадково згадали про роль Дейнеріс, яку Емілія зіграла в серіалі "Гра престолів". Початок допису із привітаннями нагородженим вони розпочали словами "Від Вестероса до Віндзора...".

Виявляється, десятиліттями граючи королеву, я навіть не уявляю, як робити реверанс...Ну і день! Яка честь!

– підписала своє фото Кларк.

Емілія Кларк ледь не померла через хворобу: що відомо

Як відомо, ініціативу створення благодійного фонду Емілії та Дженніфер спровокував власний страшний досвід, який актриса пережила. У 2011 році життя дівчини ледь не завершилося через розрив аневризми. Емілія пройшла кілька складних операцій і тепер у неї є титанові пластини в черепі. Утім, акторка жива і це найголовніше.

Тепер вона продовжує свою справу, тішить прихильників чудовими ролями у фільмах та допомагає людям, які опинились в подібних ситуаціях.