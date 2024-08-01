Копия родителей: жена Брюса Уиллиса залюбовалась видео с их подросшими дочерьми

Жена американского актера Брюса Уиллиса, Эмма Хэминг Уиллис, порадовала своих подписчиков новым видео, которое показывает, как выросли их дочери Мейбел и Эвелин. В этом милом ролике совмещены архивные кадры, на которых девочки еще совсем маленькие, с актуальными видео, где они уже подросли.

Под постом можно найти множество теплых отзывов и восторженных комментариев от подписчиков, которые выражают свое восхищение и любовь к маленьким наследницам "Крепкого орешка". Смотрите этот миловидный ролик и читайте, как искренне восхищаются девочками пользователи соцсетей.

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Жена Брюса Уиллиса восхитила видео с их подросшими дочерьми

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис поразила своих подписчиков трогательным видео, на котором показала их подросших дочерей. В ролике видно, как Мейбел и Эвелин, дочери Брюса Уиллиса от его второго брака, выросли и изменились со временем.

Не клипайте, потому что можете это пропустить,

– написала Эмма.

Видео сочетает архивные кадры, где девочки еще были совсем маленькими, с актуальными, демонстрирующие их развитие и зрелость. Это видео стало настоящей находкой для поклонников, которые не могут нарадоваться милыми моментами из жизни семьи.

Подписчики Эммы Хэминг Уиллис обнаружили, что их дочери стали настоящими копиями родителей. Мейбел, по словам поклонников, больше похожа на свою маму, а Эвелин – на Брюса Уиллиса.