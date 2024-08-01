Під постом можна знайти безліч теплих відгуків і захоплених коментарів від підписників, які висловлюють своє захоплення та любов до маленьких спадкоємиць "Міцного горішка". Дивіться цей миловидний ролик і читайте, як щиро захоплюються дівчатками користувачі соцмереж.

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Дружина Брюса Вілліса замилувала відео з їхніми підрослими доньками

Дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг Вілліс вразила своїх підписників зворушливим відео, на якому показала їхніх підрослих донечок. У ролику видно, як Мейбел і Евелін, доньки Брюса Вілліса від його другого шлюбу, виросли та змінилися з часом.

Не кліпайте, бо можете це пропустити,

– написала Емма.

Відео поєднує архівні кадри, де дівчатка ще були зовсім маленькими, з актуальними, що демонструють їхній розвиток і зрілість. Це відео стало справжньою знахідкою для шанувальників, які не можуть натішитися милими моментами з життя родини.

Підписники Емми Хемінг Вілліс виявили, що їхні доньки стали справжніми копіями батьків. Мейбел, за словами шанувальників, більше схожа на свою маму, а Евелін – на Брюса Вілліса.