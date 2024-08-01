Це особливо часто зустрічається серед відомих людей, чиє особисте життя постійно перебуває під пильним оком громадськості. Ми підготували список акторів, які мали рекордну кількість шлюбів. У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатися, хто з них очолює цей рейтинг і хто увійшов до добірки.

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Ларрі Кінг – 8 шлюбів

Ларрі відомий своєю пристрастю до офіційних стосунків. Чоловік був у шлюбі вісім разів. Він здобув репутацію велелюбного чоловіка, який неодноразово намагався знайти своє справжнє кохання. Вперше Ларрі одружився у віці 19 років, але цей шлюб тривав лише рік. Попри численні спроби, Ларрі продовжував шукати ту, з якою він міг би провести своє життя.

Серце зірки американського телебачення зрештою підкорила телеведуча Шон Савтвік. Їхній шлюб тривав до самої смерті Ларрі, і саме з нею він знайшов стабільність і гармонію, які так довго шукав.

Міккі Руні – 8 шлюбів

Американському актору знадобилося вісім шлюбів, щоб знайти свою єдину обраницю. Вперше він одружився у віці 21 року з Авою Гарднер, проте їхній союз тривав лише рік. Наступні три шлюби Міккі також виявилися нетривалими й завершувалися розлученнями.

Зі своєю четвертою дружиною, яка подарувала йому чотирьох дітей, актор прожив майже вісім років. На жаль, їхні стосунки закінчилися трагічно: кохану Міккі вбив приятель сім'ї, з яким вона мала романтичний зв'язок. Після цього Міккі ще тричі одружувався, але й ці шлюби не були довговічними.

Нарешті, у 1975 році, Міккі одружився з Джен Чемберлін. Їхній шлюб виявився найміцнішим, і вони залишалися разом аж до смерті актора. Джен стала тією жінкою, з якою Міккі знайшов спокій і щастя на схилі свого життя.

Річард Прайор – 7 шлюбів

Комік, актор і сценарист Річард Прайор мав насичене особисте життя, одружуючись з п'ятьма різними жінками протягом свого життя. Цікаво, що двоє з них виявилися настільки важливими в його житті, що він одружувався з кожною з них двічі.

Попри те, що його шлюби часто закінчувалися розлученнями, Річард Прайор залишався невтомним у своїх пошуках кохання і людської близькості.

Мартін Скорсезе – 6 шлюбів

Знаменитий режисер Мартін Скорсезе має за плечима п'ять шлюбів, чотири з яких завершилися розлученнями. Попри виклики в особистому житті, він виховує трьох доньок, народжених від першої, другої та п'ятої дружин. Кожен із цих шлюбів вніс свій внесок у його життя, залишаючи важливі спогади та уроки.

З 1999 року Скорсезе перебуває в офіційному шлюбі з Гелен Морріс, яка є редакторкою книг та телепродюсеркою. Їхній союз став найстабільнішим і найтривалішим для режисера, надаючи йому підтримку та спокій у пізні роки. Вони разом вже понад два десятиліття, і ця пара продовжує насолоджуватися своїм спільним життям.

Біллі Боб Торнтон – 6 шлюбів

Американському актору знадобилося шість шлюбів, щоб знайти ту єдину кохану. Проте жоден з цих шлюбів не тривав довго. Серед його дружин були відомі особистості, такі як акторки Тоні Лоуренс, Сінда Вільямс та модель Ріетра Торнтон.

Навіть зірка Голлівуду Анджеліна Джолі потрапила до любовних тенет Біллі. Їхній шлюб, що розпочався у 2000 році, завершився вже через три роки у 2003 році. Попри коротку тривалість цих стосунків, кожен із них залишив свій слід у житті актора.