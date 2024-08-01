Окрім своєї акторської майстерності, Аджоа також відома своєю активною підтримкою українських біженців, особливо дітей. Вона неодноразово висловлювала свою солідарність з Україною та надавала допомогу тим, хто постраждав від війни.

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Як живе зірка "Бріджертонів" Аджоа Андох

Аджоа Андох – не лише відома і талановита британська акторка, але й амбасадорка Міжнародного комітету порятунку (IRC). Вона активно бере участь у гуманітарних проєктах, підтримуючи людей, які опинилися в скрутних життєвих ситуаціях. Завдяки своїй діяльності, Аджоа стала однією з тих знаменитостей, які особливо підтримують українців у важкі часи війни.

Як мати, я глибоко вражена, коли чую історії звичайних жінок, яким доводиться робити нестерпний вибір: залишатися з чоловіками, партнерами та, можливо, літніми родичами, або хапати дітей і тікати, коли бомби дедалі ближче й ближче. Усім жінкам, з якими я зустрілася в п’ятницю, довелося зробити цей несамовитий вибір,

– зазначила акторка.

Андох нещодавно зустрілася з українськими жінками та їхніми дітьми, які були змушені покинути рідну землю через військові дії. Акторка висловила своє співчуття і підтримку, підкресливши, що за словом "біженець" стоїть реальна людина з власною історією.

Вона наголошує на важливості бачити в кожній людині, яка опинилася в складних обставинах, не лише постраждалого, але й людину, подібну до нас. За її словами, у світі, охопленому війнами та природними катастрофами, ми повинні зрозуміти, що всі ми однакові та маємо співчувати тим, хто страждає від обставин, на які вони не можуть вплинути.