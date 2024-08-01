Кроме своего актерского мастерства, Аджоа также известна своей активной поддержкой украинских беженцев, особенно детей. Она неоднократно выражала свою солидарность с Украиной и оказывала помощь тем, кто пострадал от войны.

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Как живет звезда "Бриджертонов" Аджоа Андох

Аджоа Андох – не только известная и талантливая британская актриса, но и амбассадор Международного комитета спасения (IRC). Она активно участвует в гуманитарных проектах, поддерживая людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Благодаря своей деятельности, Аджоа стала одной из тех знаменитостей, которые особенно поддерживают украинцев в трудные времена войны.

Как мать, я глубоко поражена, когда слышу истории обычных женщин, которым приходится делать невыносимый выбор: оставаться с мужчинами, партнерами и, возможно, пожилыми родственниками, или хватать детей и бежать, когда бомбы все ближе и ближе. Всем женщинам, с которыми я встретилась в пятницу, пришлось сделать этот душераздирающий выбор,

– отметила актриса.

Андох недавно встретилась с украинскими женщинами и их детьми, которые были вынуждены покинуть родную землю из-за военных действий. Актриса выразила свое сочувствие и поддержку, подчеркнув, что за словом "беженец" стоит реальный человек с собственной историей.

Она подчеркивает важность видеть в каждом человеке, который оказался в сложных обстоятельствах, не только пострадавшего, но и человека, подобного нам. По ее словам, в мире, охваченном войнами и природными катастрофами, мы должны понять, что все мы одинаковы и должны сочувствовать тем, кто страдает от обстоятельств, на которые они не могут повлиять.