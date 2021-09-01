Эмма Коррин исполнит главную роль в экранизации эротического романа Netflix: все, что известно

Недавно Netflix объявил, что планирует снять адаптацию известного эротического романа Дэвида Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей". Сейчас стало известно, что Эмма Коррин исполнит главную роль в экранизации – читайте на Кино 24.

Какая вероятная дата премьеры, сюжет и другие актеры, которые будут принимать участие в новой адаптации романа о Леди Чаттерлей от Netflix – все, что нам нужно знать.

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Что известно об экранизации эротического романа "Любовник леди Чаттерлей"

Нас ждет романтическая драма от французского режиссера и актрисы Лор де Клермон-Тоннерре, которая известна благодаря режиссерскому дебюту в картине "Мустанг" и актерской игре в фильме Люка Бессона "Необычайные приключения Адель". В проекте от Netflix нам стоит ждать телеосмысления (в который раз) классического романа Дэвида Лоуренса о замужней женщине, которая вступает в роман с охранником имения.

Очевидно, что на главную роль в экранизации была приглашена звезда "Короны" и обладательница премии "Золотой глобус" актриса Эмма Коррин. Поэтому нас ждет поразительное перевоплощение от душевного образа принцессы Дианы в роковую соблазнительницу Констанс Чаттерлей. По сюжету, главной героине всего лишь 22 года и она страдает от унылой жизни с парализованным мужем в имении. Перед Конни встанет дилемма, или вырваться из приличия и обрести счастье с любимым человеком, или остаться в браке без любви.

В картину приглашены также актеры Джек О'Коннелл (Skins) и Мэтью Дакетт, но не известно, кто из них исполнит роль мужа – сэра Клиффорда, а кто охранника-любовника Оливера Меллорса.



Джек О'Коннелл / Фото Getty Images



Меттью Даккет / Фото Getty Images

По данным Netflix, съемки начнутся в Великобритании осенью 2021 года.

Скандальный роман "Любовник леди Чаттерлей"

Впервые роман был напечатан во Флоренции в 1928 году, затем в Великобритании. Полный текст был опубликован в Нью-Йорке, а в 1960 году он стал предметом суда за непристойность и использование сексуальной терминологии. Роман был запрещен в ряде стран, в частности в уже упомянутых США и Великобритании. Помимо того, роман много раз экранизировали, в последний раз мы увидели его в 2015 году. В фильме главные роли исполнили Холлидей Грейнджер, Джеймс Мэдден и Джеймс Нортон, но он не получил популярности у зрителей и критиков.