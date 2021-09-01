Яка ймовірна дата прем'єри, сюжет та інші актори, які взяти участь у новій адаптації роману про Леді Чаттерлі від Netflix – все, що нам потрібно знати.

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Що відомо про екранізацію еротичного роману "Коханець леді Чаттерлі"

На нас чекає романтична драма від французької режисерки та акторки Лор де Клермон-Тоннерр, яка відома завдяки режисерському дебюту у картині "Мустанг" та акторській грі у фільмі Люка Бессона "Неймовірні пригоди Адель". У проєкті від Netflix нам варто чекати телеосмислення (вкотре) класичного роману Девіда Лоуренса про заміжню жінку, яка вступає у роман з охоронцем маєтку.

Очевидно, що на головну роль в екранізації була запрошена зірка "Корони" та володарка премії "Золотий глобус" акторка Емма Коррін. Тож на нас чекає разюче перевтілення від душевного образу принцеси Діани до фатальної спокусниці Констанс Чаттерлі. За сюжетом головній героїні всього лише 22 роки і вона страждає від сумовитого життя із паралізованим чоловіком у маєтку. Перед Конні постане дилема, чи вирватися з пристойності і знайти щастя з коханим чоловіком, чи залишитися в шлюбі без кохання.

До картини запрошені також актори Джек О'Коннел (Skins) та Метью Дакетт, але не відомо, хто з ним виконає роль чоловіка – сера Кліффорда, а хто охоронця-коханця Олівера Меллорса.



Джек О'Коннелл / Фото Getty Images



Меттью Даккет / Фото Getty Images

За даними Netflix, фільмування почнеться у Великобританії восени 2021 року.

Скандальний роман "Коханець Леді Чаттерлі"

Вперше роман був надрукований у Флоренції у 1928 році, потім у Великобританії. Повний текст був опублікований у Нью-Йорку, а в 1960 році він став предметом суду за непристойність та використання сексуальної термінології. Роман був заборонений у низці країн, зокрема у вже згаданих США та Великобританії. Поза тим, роман безліч разів екранізували, востаннє ми побачили її у 2015 році. У фільмі головні ролі виконали Голлідей Грейнджер, Джеймс Медден і Джеймс Нортон, але він не отримав популярності у глядачів та критиків.