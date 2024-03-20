Двукратная лауреатка премии Оскар трогательно продекламировала щемящие строки, известные каждому украинцу, в английском переводе. Тем самым Томпсон выразила свою поддержку украинцам.

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Эмма Томпсон продекламировала стихотворение Лины Костенко

Звезда культовых фильмов "Гарри Поттер", "Круэлла", "Реальная любовь" и других трогательно прочитала поэзию Лины Васильевны на фоне заснеженных пейзажей, поразив своей чувственностью во время декламирования.

В завершение, Томпсон выразила мощное обращение к украинскому народу, заявив: "Я ежедневно думаю о вас, оставаясь в единстве с Украиной и ради нее".

Спасибо госпоже Эмми за поддержку Украины и нашей культуры. И поздравляем легендарную госпожу Лину с днем рождения!

– прокомментировали видео представители UNITED24.

Украинцы также поддержали Эмму Томпсон. В комментариях они выразили слова благодарности и уверенность в победе Украины.

Эмма Томпсон – всемирно известная актриса: что известно

Актриса сделала прорыв в 1987 году, сыграв главные роли в двух мини сериалах телеканала BBC: "Судьба войны" (Fortunes of War) и "Тутти Фрутти" (Tutti Frutti). За эти выступления она получила премию BAFTA за лучшую женскую роль в 1988 году.

Голливудский прорыв Эммы Томпсон наступил в 1992 году, когда она сыграла одну из главных ролей в драме "Говардс Энд" вместе с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонэм Картер.

"Говардс Энд": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм получил 49 номинаций и 32 награды, включая три Оскара, один из которых был присужден Эмме Томпсон в категории "Лучшая актриса в главной роли".