Знаменитая британская актриса прочитала стихотворение Лины Костенко: трогательное видео

Известной украинской литературной мастерице Лине Костенко 19 марта исполнилось 94 года. По этому случаю британская актриса Эмма Томпсон прочитала ее стихотворение под названием "Крылья".

Двукратная лауреатка премии Оскар трогательно продекламировала щемящие строки, известные каждому украинцу, в английском переводе. Тем самым Томпсон выразила свою поддержку украинцам.

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Эмма Томпсон продекламировала стихотворение Лины Костенко

Звезда культовых фильмов "Гарри Поттер", "Круэлла", "Реальная любовь" и других трогательно прочитала поэзию Лины Васильевны на фоне заснеженных пейзажей, поразив своей чувственностью во время декламирования.

В завершение, Томпсон выразила мощное обращение к украинскому народу, заявив: "Я ежедневно думаю о вас, оставаясь в единстве с Украиной и ради нее".

Спасибо госпоже Эмми за поддержку Украины и нашей культуры. И поздравляем легендарную госпожу Лину с днем рождения!

– прокомментировали видео представители UNITED24.

Украинцы также поддержали Эмму Томпсон. В комментариях они выразили слова благодарности и уверенность в победе Украины.

Эмма Томпсон – всемирно известная актриса: что известно

Актриса сделала прорыв в 1987 году, сыграв главные роли в двух мини сериалах телеканала BBC: "Судьба войны" (Fortunes of War) и "Тутти Фрутти" (Tutti Frutti). За эти выступления она получила премию BAFTA за лучшую женскую роль в 1988 году.

Голливудский прорыв Эммы Томпсон наступил в 1992 году, когда она сыграла одну из главных ролей в драме "Говардс Энд" вместе с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонэм Картер.

"Говардс Энд": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм получил 49 номинаций и 32 награды, включая три Оскара, один из которых был присужден Эмме Томпсон в категории "Лучшая актриса в главной роли".