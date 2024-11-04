Впрочем, Кино 24 подготовил подборку фильмов, которые заменят поход к психологу. Эти ленты помогут разобраться с внутренними трудностями и улучшат ваше эмоциональное состояние.

Не пропустите 4 фильма с осенней атмосферой, которые сделают ваш вечер уютным

"Песня слона" (2014)

В детстве Майкл Алин получил психологическую травму, из-за чего оказался в психиатрической клинике. Впрочем, парень – довольно непредсказуемый, поэтому врачам с ним довольно сложно. Однажды доктор Лоуренс должен был провести сеанс с Майклом, но накануне Рождества неожиданно исчезает. Это дело начинает расследовать коллега доктора, по имени Тоби Грин. Однако Алин выдвигает свои правила игры, во время которой доктор узнает всю ужасную правду.

"Песнь слона": смотрите трейлер онлайн

"Подарок" (2015)

Сюжет фильма разворачивается вокруг супругов Саймона и Робин, которые недавно переехали в новый дом. Как-то пара случайно встречает мужчину, по имени Гордо. Он был одноклассником Саймона и отличался странным поведением. После этой встречи Гордо начинает постоянно приносить супругам подарки, о которых те всегда мечтали. Однако эта точность в презентах сильно пугает пару, поэтому мужчина решает поговорить об этом с экс-одноклассником. Впрочем, неожиданно в жизни супругов появляется множество проблем, которые связаны с ситуацией, произошедшей когда-то между Гордо и Саймоном.

"Подарок": смотрите трейлер онлайн

"Тайная жизнь Уолтера Митти" (2013)

Уолтер Митти – обычный офисный работник, который выполняет свою работу. Каждый его день похож на предыдущий, что только угнетает героя. Однако он мечтает о новой жизни, где все действия имеют смысл. Мужчина влюблен в свою коллегу, но заговорить с ней может лишь в своих фантазиях. Однажды Уолтер решает воплотить собственные мечты и желания в реальность. Митти отправляется в путешествие, которое должно полностью изменить его жизнь.

"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты обязательно надо посмотреть во время холодных осенних вечеров. Сюжеты фильмов полны ценных идей и мыслей, которые помогут найти решение ваших проблем.