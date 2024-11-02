Еще больше окунуться в атмосферу осени помогут фильмы, которые настроят на соответствующее настроение. Кино 24 подготовил подборку лент, которые подарят ощущение уюта и меланхолии.

Не пропустите 5 сериалов Netflix, которые стоит посмотреть холодными осенними вечерами

"Достать ножи" (2019)

После празднования своего 85-летия состоятельного Харлана Тромби находят мертвым в его поместье. Детектив Бенуа Блан берется за расследование этого дела, хоть всем и кажется, что это было самоубийство. Мужчина начинает общаться с родственниками Харлана и понимает, что каждый из них потенциально мог желать ему смерти. Через некоторое время детектив узнает, что Марта, сиделка умершего, страдает болезнью, из-за которой ее тошнит, когда она пытается солгать. В этот момент Бенуа понимает, что женщина – ключ к разгадке дела.

"Достать ножи": смотрите трейлер онлайн

"Умник Уилл Хантинг" (1997)

Уилл Хантинг работает уборщиком в одном из университетов штата Массачусетс. Несмотря на бедность и постоянные драки, парень имеет потрясающие математические способности и высокий интеллект. Профессор Ламбо оставил в коридоре института доску с задачей, решение которой никто из студентов не смог написать, кроме Уилла. Тогда мужчина был удивлен умом уборщика, который даже не имел образования. Профессор предлагает Уиллу углубить свои знания в математике, на что получает отказ. Впрочем, парень меняет собственное решение, когда ему грозит заключение. Хантинг соглашается на сеансы психотерапии и изучение математики.

"Умник Уилл Хантинг": смотрите трейлер онлайн

"Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004)

Гарри, Рон и Гермиона перешли на третий курс магической школы Хогвартс. После окончания летних каникул, волшебники узнают о побеге Сириуса Блэка из тюрьмы Азкабан. Мужчина – слуга темного мага Волдеморта и крестный отец Поттера. Все говорят о том, что Сириус сбежал из тюрьмы, чтобы убить Гарри. Поэтому волшебники снова объединяются, чтобы узнать больше о Блэке и придумать способ, как спасти Поттеру жизнь.

"Гарри Поттер и узник Азкабана": смотрите трейлер онлайн

"Семейка Аддамс" (1991)

Состоятельная семья Аддамс живет в собственном готическом поместье. Уже прошло более 20 лет, как дядя Фестер не заходил в дом семьи. Поэтому все думали, что он исчез и никогда больше не вернется. Однако однажды на пороге поместья появляется Фестер, что правда, ненастоящий. Зловещий доктор выдает себя за дядю, потому что хочет присвоить себе дом и состояние Адамсов. Впрочем, дочь Венсдей сразу понимает, что перед ней фальшивый Фестер. Несмотря на это, доктору удается стать частью семьи и начать воплощать свой план в жизнь.

"Семейка Аддамс": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте ленту из перечня и окунитесь в атмосферу осени. Наслаждайтесь просмотром!