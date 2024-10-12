Кино 24 собрало несколько сериалов, которые можно посмотреть на Netflix в холодные вечера. Они безупречно впишутся в осеннюю атмосферу и поднимут настроение.

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"Венздей"

Сериал сосредотачивается на одном члене семьи Аддамс – девочке-подростку Венздей. Она попадает в легендарную школу для необычных детей "Невермор", которую посещали ее родители. Преодолевая свои способности, Венздей решает расследовать загадочные убийства, которые совершает странный монстр.

"Венздей": смотрите трейлер онлайн

Черный юмор и атмосферность сериала делает его идеальным вариантом для осеннего вечера.

"Жуткие приключения Сабрины"

Увлекательный сериал рассказывает о девушке Сабрине, в которой соединилось как ведьминское, так и человеческие корни. Она пытается найти баланс и побороть силы зла, которые начинают угрожать ей и ее семье.

"Жуткие приключения Сабрины": смотрите трейлер онлайн

Сериал понравится тем, кто любит истории о ведьмах, магию и загадки.

"Падение дома Ашеров"

Директор коррумпированной фармацевтической компании, который надеялся на безбедную жизнь, замечает, что его потомки один за другим умирают при загадочных обстоятельствах. Мужчине придется столкнуться со своими темными проступками прошлого.

"Падение дома Ашеров": смотрите трейлер онлайн

"Падение дома Ашеров" понравится тем, кому нравятся жуткие и готические сериалы, состоящие из всего из нескольких эпизодов.

"Надзиратель"

В центре сюжета – супружеская пара, которая переехала в желанный дом в Вестфилде, штат Нью-Джерси. Они начинают получать жуткие письма от сталкера, который называет себя их Наблюдателем.

"Смотрящий": смотрите трейлер онлайн

Сериал создан на основе реальных событий, а потому от него у вас будут мурашки по коже.

"Я проснулась вампиршей"

В свой 13 день рождения Карми понимает, что она – получеловек-полувампирша. Ее сверхъестественные способности становятся проблемой для девочки в школе.

"Я проснулась вампиршей": смотрите трейлер онлайн

Более подростковый и легкий сериал подойдет тем, кто хочет отвлечься от тяжелого дня.