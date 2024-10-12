Кіно 24 зібрало кілька серіалів, які можна переглянути на Netflix у холодні вечори. Вони бездоганно впишуться в осінню атмосферу та піднімуть настрій.

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"Венздей"

Серіал зосереджується на одному члені сім'ї Аддамс – дівчинці-підлітку Венздей. Вона потрапляє до легендарної школи для незвичайних дітей "Невермор", яку відвідували її батьки. Долаючи свої здібності, Венздей вирішує розслідувати загадкові вбивства, які скоює дивний монстр.

"Венздей": дивіться трейлер онлайн

Чорний гумор та атмосферність серіалу робить його ідеальним варіантом для осіннього вечора.

"Моторошні пригоди Сабріни"

Захопливий серіал розповідає про дівчину Сабріну, у якій поєдналося як відьмацьке, так і людське коріння. Вона намагається знайти баланс та побороти сили зла, які починають загрожувати їй та її родині.

"Моторошні пригоди Сабріни": дивіться трейлер онлайн

Серіал сподобається тим, хто любить історії про відьом, магію та загадки.

"Падіння дому Ашерів"

Директор корумпованої фармацевтичної компанії, який сподівався на безбідне життя, помічає, що його нащадки один за одним помирають за загадкових обставин. Чоловіку доведеться стикнутися зі своїми темними проступками минулого.

"Падіння дому Ашерів": дивіться трейлер онлайн

"Падіння дому Ашерів" сподобається тим, кому до вподоби моторошні й готичні серіали, що складаються з всього з кількох епізодів.

"Наглядач"

У центрі сюжету – подружня пара, яка переїхала в омріяний будинок у Вестфілді, штат Нью-Джерсі. Вони починають отримувати моторошні листи від сталкера, який називає себе їхнім Наглядачем.

"Наглядач": дивіться трейлер онлайн

Серіал створений на основі реальних подій, а тому від нього у вас будуть мурахи по шкірі.

"Я прокинулась вампіркою"

У свій 13 день народження Кармі розуміє, що вона – напівлюдина-напіввампірка. Її надприродні здібності стають проблемою для дівчинки у школі.

"Я прокинулась вампіркою": дивіться трейлер онлайн

Більш підлітковий та легкий серіал підійде тим, хто хоче відволіктись від важкого дня.