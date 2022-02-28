Эндрю Гарфилд, Майкл Дуглас, Леди Гага поддержали Украину на красной дорожке SAG Awards 2022

Сегодня состоялась церемония награждения премии Гильдии киноактеров SAG Awards 2022. Мировые знаменитости продемонстрировали свою поддержку Украине на красной дорожке и во время торжественной части.

Кое-кто из знаменитостей дополнил свой образ сине-желтой лентой, а кто-то продемонстрировал наряды в цветах украинского флага. Таким образом звезды поддержали украинцев во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Если вы еще не видели Дженнифер Энистон, у которой 39,9 миллиона подписчиков, поддержала Украину и помогла беженцам

В начале вручения наград ведущий Лесли Одом-младший начал торжественную церемонию со слов поддержки для украинцев.

Хотя сегодня вечером праздник, мы все вместе сохраняем место в наших сердцах для народа Украины и посылаем наши мысли, молитвы и надежды на мир,

– сказал он.

Аудитория отреагировала бурными аплодисментами. А актриса Лаверн Кокс дополнила: "Сегодня наши сердца с нашими друзьями в Украине. Мы поддерживаем их и молимся".

Мировые знаменитости, поддержавшие Украину на SAG Awards 2022

Майкл Дуглас

Американский актер появился на красной дорожке в элегантном черном костюме с вышитым значком в сине-желтом цвете. На красной дорожке он сказал журналистке, что это цвет украинского флага. Помимо этого он добавил:

Сейчас отличное время оценить, что такое настоящая демократия. Я просто очень горжусь тем, что сделали люди в этой стране (Украине – Кино24).

Майкл Дуглас также поделился своей поддержкой в ​​социальных сетях, опубликовав фото c красной дорожки. Любители разделили с ним его поддержку, а один пользователь просто написал: "Уважаю".

Майкл Дуглас на красной дорожке SAG Awards 2022 / Фото Mirror

Леди Гага

Звезда Дома Гуччи сказала: "Это прекрасный вечер, когда мы празднуем все вместе. Но в мире столько всего происходит. Мое сердце действительно сочувствует Украине".

Леди Гага на красной дорожке SAG Awards 2022 / Фото Mirror

Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилд откликнулся: "Это так удивительно, что я могу быть здесь со всеми нашими коллегами и нашим сообществом, которое празднует в довольно непростой день. Вы знаете, сохраняете то, что происходит в Украине, в наших сердцах".

Эндрю Гарфилд на красной дорожке SAG Awards 2022 / Фото Mirror

Лаверн Кокс

Американская актриса отметила: "Учитывая все происходящее в мире иногда бывает трудно найти свет и надежду. Сегодня вечером наши сердца с нашими друзьями в Украине. Мы стоим с ними и молимся за их безопасность".

Лаверн Кокс на красной дорожке SAG Awards 2022 / Фото Jordan Strauss

Грета Ли

Грета Ли, недавно сыгравшая в "Утренном шоу", вышла на красную дорожку в потрясающем платье Marc Jacobs, созданном в цветах флага Украины.

Грета Ли на красной дорожке SAG Awards 2022 / Фото Mirror

Звезды Шари Белафонте, Дуглас Годж, Тайлер Перри украсили свой образ сине-желтой лентой / Фото People

Напомним, поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига, Сара Джессика Паркер, Дженнифер Энистон и другие. Больше читайте здесь.