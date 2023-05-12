Фильм будет называться "Путеводители" (Voyagers) и расскажет историю астронома Карла Сагана, который имеет украинские корни и является автором научно-фантастического романа "Контакт".

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Эндрю Гарфилд сыграет астронома украинского происхождения Карла Сагана

События фильма "Путеводители" будут проходить в 1977 году, когда NASA готовилось к запуску первых межзвездных зондов человечества. По сюжету команда Сагана намерена создать сообщение, которое будет сопровождать их исследование, известное как "Золотой рекорд". Она будет включать музыку и изображения для возможных внеземных цивилизаций.

Но то, что начинается как миссия "гонка со временем", превращается в историю любви между Саганом и режиссером-документалистом Энн Друян, ставшей третьей женой Сагана. Ее роль сыграет Дэйзи Эдгар-Джонс, партнер Гарфилда по сериалу "Под флагом небес".



Энн Друян и Карл Саган / ABC

Что нужно знать о Карле Сагане: коротко о главном

Карл Саган – американский астроном украинского происхождения, пропагандировавший экспансию земной цивилизации во Вселенной и ставший родоначальником научно-просветительского жанра литературы, посвященного космическому будущему человечества.

Родился в 1934 году в Бруклине. Отец Карла Сагана родился в Каменец-Подольском, а его дед жил в селе Сасов (Львовская область), где зарабатывал на жизнь перевозкой пассажиров на спине через реку Буг. Маму звали Клара Грубер, семья эмигрировала в США в 1905 году.

Карл Саган получил десятки престижных наград. В частности, Национальная академия наук США наградила его "за весомый вклад в применение науки в интересах общества". В 1998 году Отделение планетологии Американского астрономического общества учредило медаль имени Карла Сагана за достижение в науке о планетах. Саган также получил Пулитцеровскую премию в 1978 году. Кроме того, на Марсе есть кратер, который был назван в честь Карла Сагана.

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