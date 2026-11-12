3 лучшие роли Энн Хэтэуэй, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Звезда одинаково мастерски играет как в забавных романтических комедиях, так и в серьезных драматических историях. По случаю дня рождения мы подготовили подборку замечательных фильмов с участием этой актрисы. Эти увлекательные кинохиты гарантированно подарят вам приятные эмоции.

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"Дьявол носит "Прада"" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,0

Простая девушка Андреа получает работу своей мечты в одном из самых влиятельных модных журналов Нью-Йорка. Ее начальницей становится деспотичная и невероятно требовательная Миранда Пристли, которая превращает жизнь подчиненных в сплошной стресс. Андреа пытается справиться с невыполнимыми задачами начальницы. Впрочем, стремительный карьерный успех начинает разрушать ее личную жизнь и отношения с близкими.

"Дьявол носит "Прада"": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают блестящую актерскую игру Мерил Стрип, а также остроумный сценарий. В то же время киноэксперты критикуют картину за несколько предсказуемый финал и стереотипное изображение индустрии моды.

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"Отверженные" (2012)

Рейтинг IMDb: 7,5

События мюзикла разворачиваются во Франции в начале XIX века. Бедная работница Фантина теряет единственный заработок и вынуждена продавать собственное тело ради спасения маленькой дочери. Ее трагическая история тесно переплетается с судьбой бывшего каторжника Жана Вальжана, который впоследствии берет девочку под свою опеку.

"Отверженные": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают глубокий эмоциональный вокал актеров и невероятно масштабную визуальную постановку. Однако киноэксперты критикуют картину за чрезмерную театральность и специфическую операторскую работу с большим количеством крупных планов.

"Стажер" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,1

70-летний вдовец Бен Уиттакер решает вернуться к активной жизни и устраивается стажером в интернет-магазин модной одежды. Его начальницей становится молодая и амбициозная основательница компании Джулс Остин. Сначала женщина скептически относится к новому подчиненному, но очень быстро этот мужчина становится ее надежным другом.

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"Стажер": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе IMDb рецензенты отмечают чрезвычайно теплую атмосферу и прекрасное взаимодействие между главными персонажами. Однако киноэксперты несколько критикуют фильм за отсутствие острых жизненных конфликтов и слишком идеализированное представление о корпоративной среде.

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