3 найкращі ролі Енн Гетевей, які варто побачити хоча б раз у житті

Зірка однаково майстерно грає в кумедних романтичних комедіях та серйозних драматичних історіях. З нагоди дня народження ми підготували добірку чудових кінокартин за участю цієї артистки. Ці захопливі кінохіти гарантовано подарують вам приємні емоції.

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"Диявол носить "Прада"" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,0

Проста дівчина Андреа отримує роботу мрії в одному з найвпливовіших модних журналів Нью-Йорка. Її керівницею стає деспотична та неймовірно вимоглива Міранда Прістлі, яка перетворює життя підлеглих на суцільний стрес. Андреа намагається впоратися з неможливими завданнями начальниці. Втім, стрімкий успіх у кар'єрі починає руйнувати її особисте життя та стосунки з близькими.

"Диявол носить "Прада"": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучу акторську гру Меріл Стріп, а також дотепний сценарій. Водночас кіноексперти критикують стрічку за дещо передбачуваний фінал і стереотипне зображення індустрії моди.

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"Знедолені" (2012)

Рейтинг IMDb: 7,5

Події мюзиклу розгортаються у Франції на початку XIX століття. Бідна робітниця Фантіна втрачає єдиний заробіток і змушена продавати власне тіло заради порятунку маленької доньки. Її трагічна історія тісно переплітається з долею колишнього каторжника Жана Вальжана, який згодом бере дівчинку під свою опіку.

"Знедолені”: дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають глибокий емоційний вокал акторів та неймовірно масштабну візуальну постановку. Однак кіноексперти критикують стрічку за надмірну театральність і специфічну операторську роботу з великою кількістю крупних планів.

"Стажер" (2015)

Рейтинг IMDb: 7,1

70-річний вдовець Бен Віттакер вирішує повернутися до активного життя та влаштовується стажистом в інтернет-магазин модного одягу. Його керівницею стає молода й амбітна засновниця компанії Джулс Остін. Спочатку жінка скептично ставиться до нового підлеглого, але дуже швидко цей чоловік перетворюється на її надійного друга.

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"Стажер": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають надзвичайно теплу атмосферу та чудову взаємодію між головними персонажами. Однак кіноексперти дещо критикують фільм за відсутність гострих життєвих конфліктів та надто ідеалізоване бачення корпоративного середовища.

Місяць тому відбулася прем'єра психологічного трилера "Веріті", де Енн Гетевей зіграла головну роль. Раніше ми вже розповідали, чим екранізація відрізняється від оригінального роману Коллін Гувер.