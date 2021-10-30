Энтони Хопкинс и Энн Хэтэуэй на фото со съемочной площадки кинокартины "Время Армагеддона"

В Нью-Йорке начались съемки драматического фильма "Время Армагеддона". В сети появились фотографии актеров на съемочной площадке Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинса.

На главные роли для фильма изначально были утверждены Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд и Кейт Бланшетт. Для окончательных съемок актерский состав изменился, поэтому теперь в кинокартине сыграют Энтони Хопкинс, Джереми Стронг и Энн Хэтэуэй. Режиссером ленты "Время Армагеддона" стал Джеймс Грей ("К звездам", "Затерянный город Z").

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В фильме также появятся новые звезды Голливуда:

Майкл Бэнкс Репета ("Страна Лавкрафта", "Дядя Фрэнк"),

Джейлин Уэбб ("Годы чудес"),

Райан Селл (бродвейский "Чарли и шоколадная фабрика").

Судя по фотографиям закулисья, Энн Хэтэуэй сменила прическу на короткую стрижку. Энтони Хопкинса поймали на фото в темно-сером пальто и в костюме с красным галстуком. На совместном фото выглядело так, будто Хэтэуэй будет играть дочь персонажа Хопкинса.

Детали о сюжете картины пока не известны. Единственное, что мы знаем, так это то, что фильм "Время Армагеддона" вдохновлен жизнью режиссера ленты – Джеймса Грея. Поэтому нас ждет история героя, который вырос в Квинсе. Действие фильма происходит в Америке до Рейгана в 70-ых.



Энтони Хопкинс и Майкл Бэнкс Репета / Фото из Getty Images



Энтони Хопкинс / Фото из Getty Images



Энтони Хопкинс / Фото из Getty Images



ХЭнн Хэтэуэй, Энтони Гопкинс, Майкл Бэнкс рэппер / Фото из Getty Images