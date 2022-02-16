Чем впечатляет "Аббатство Даунтон: Новая эпоха"

Фильм является продолжением первой части 2019 года, и также основывается на одноименном сериале, который 6 сезонов подряд, с 2010 по 2015 годы, завоевывал сердца поклонников. К продолжению эпической истории вернулись Мишель Докери, Хью Бонневилль, Мэгги Смит, Имелда Стонтон и другие. Среди новых звезд мы увидим Хью Дэнси, Лауру Хеддок, Доминика Уэста и Натали Бай.

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В "Аббатстве Даунтон 2" мы увидим историю аристократического семейства Кроули в 1920-х годах. Фильм расскажет о событиях, произошедших сразу после завершения первой части.

Это действительно новая эра. Чем дальше шли 1920-е, тем больше мир менялся со всех сторон. К концу 1920-х годов изменилось все: от развлечений до транспорта. Это то, что мы хотим показать,

– поделился автор фильма.

Что показали в трейлере

В частности, в новом ролике леди Вайолет Кроули в исполнении талантливой Мэгги Смит сообщает, как загадочный мужчина подарил ей виллу на юге Франции. В то же время в аббатство приезжает съемочная группа, чтобы снять фильм о знаменитых аристократах. По этому поводу все семейство счастливо отправляется на Ривьеру, чтобы изучить дом графини Грентем.

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В моем распоряжении оказалась вилла, на юге Франции... Еще до твоего рождения, я познакомилась с мужчиной,

– говорит графиня в начале трейлера.

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Кроме трейлера, создатели фильма презентовали новый яркий постер ленты, на котором изображены все главные герои "Аббатства Даунтон: Новая эпоха".



Постер ленты / Фото из инстаграма