4 эротических сериала на Netflix, которые помогут улучшить отношения в паре

Netflix предлагает не только популярные сериалы о приключениях, преступлениях и фантастических мирах, но и загадочные и откровенные проекты для взрослых. Редакция Кино 24 рекомендует к просмотру лучшие проекты о любви и сексе.

В подборке хорошо известен вам вдохновляющий на страсть сериал "Секс/Жизнь", а также "Одержимость", который сейчас в трендах Netflix. Хорошего просмотра!

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Оригинальные эротические сериалы Netflix для страстного вечера

"Преданность: История любви и страсти"

Сериал на основе романа Марк Миссироли. В главных ролях – Микеле Риондино, Лукреция Гвидоне, Каролина Сала. По сюжету брак, который, на первый взгляд, казался крепким, начинает распадаться, когда верность мужа начинает трещать по швам, а новые искушения появляются в жизни супругов.

"Преданность: История любви и страсти": смотрите трейлер

"Нескромный взгляд"

Эротический и остросюжетный триллер режиссера Лусианы де Оливейры. В главной роли сыграла Дебора Насимента ("Рио, я люблю тебя", "Невероятный Халк"). По сюжету талантливая хакерка-вуаэристка оказывается втянутой в опасное расследование, когда ее соседка – секс-работница – внезапно исчезает на выходные.

"Нескромный взгляд": смотрите трейлер

"Одержимость"

В этой эротической драме респектабельный лондонский хирург попадает в интрижку с невестой своего сына, которая вскоре перерастает в страстный роман. Этот роман может навсегда изменить жизнь героев. В фильме сыграли такие актеры, как Ричард Армитедж (Хоббит) и Чарли Мерфи (Острые картузы).

"Одержимость": смотрите трейлер

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"Секс/Жизнь"

"Секс/Жизнь" – история о женщине по имени Билли, которая вспоминает свою прошлую жизнь, когда была свободной и сексуальной, и думает о том, хватает ли этого в ее нынешней жизни. Она живет в Нью-Йорке со своим мужем и двумя детьми, и хотя брак должен приносить счастье, Билли не может перестать думать о своих прошлых соблазнах. Один из ключевых аспектов сериала – его откровенность и прямота в показе сексуальных сцен.

На сегодняшний день вышло два сезона. Несмотря на желание зрителей, продолжения не будет. Проект создан по мотивам романа Б. Б. Истона "44 главы о 4 мужчинах". В главных ролях сыграли Сара Шахи, Майк Вогел и Адам Демос.

"Секс/Жизнь": смотрите трейлер