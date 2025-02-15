Премьера сериала "Код любви" состоялась на СТБ этой зимой, передает 24 Канал. Это увлекательная мелодрама, что переносит в мир, где любовь переплетается с опасностью. Главным героям приходится делать выбор между чувствами и долгом, что безвозвратно повлияет на их жизнь.

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"Код любви" состоит из 4 серий, поэтому сериал идеально подойдет для просмотра на выходные или даже за один свободный вечер. Он понравится тем, кто не любит растянутых сюжетов, а предпочитает короткие, но остросюжетные истории.

Режиссером мелодрамы выступил Анатолий Григорьев, а главные роли исполнили Андрей Исаенко (которого знают также по сериалу "Женский доктор"), Наталья Бабенко (которую можно увидеть в фильме "БожеВильные"), Андрей Саминин, Яков Кучеревский, Евгений Ламах.

"Код любви": смотрите анонс онлайн

Сюжет сериала "Код любви"

Мелодрама рассказывает о Веронике Левченко – амбициозной и умной следовательнице, которая никогда не оставляет дело неразгаданным и идет до конца. Ника использует в своей работе новые технологии, поэтому является незаменимым экспертом в борьбе с преступлениями.

Главная героиня к тому же имеет непростой жизненный путь. После смерти родителей она вынуждена самостоятельно воспитывать младшего на 7 лет брата Дмитрия. Это дается ей нелегко, ведь брат прогуливает пары, имеет тайны и, похоже, пытается заработать деньги нечестным путем.

Чтобы спасти Дмитрия, Вероника вынуждена сотрудничать с киберпреступником Андреем Мирошником, которого встречает по случайности. В один момент пара понимает, что испытывает друг к другу чувства. Однако они не могут быть вместе – все это затягивает их в водоворот опасных событий.



Главная героиня сериала / Фото СТБ

Украинские зрители оставляют положительные отзывы после просмотра этого сериала и отмечают, что он смотрится на одном дыхании. Актерская игра на высоком уровне, а главные герои влюбляют в себя с первого взгляда.