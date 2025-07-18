Стало известно, какой сериал на Netflix впервые создавали благодаря ИИ: что это за лента

В Netflix рассказали, что использовали искусственный интеллект для создания визуальных эффектов в одном из самых новых научно-фантастических сериалов. Это лента "Этернавт".

Именно в ней визуальные эффекты были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание BBC.

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Какой сериал от Netflix создавали с помощью ИИ?

Искусственный интеллект был использован для создания сцены обрушения здания в сериале "Этернавт". Тед Сарандос назвал эту технологию очень нужной, ведь она помогает кинотворцам делать фильмы и сериалы не только качественными, но и значительно дешевле.

"Этернавт": смотрите онлайн трейлер сериала

Он признался, что искусственный интеллект, который использовали при изготовлении сериала, позволил команде в несколько раз быстрее завершить монтаж, чем с помощью привычных методов.

Стоимость традиционного производства такого фрагмента была бы просто неподъемной для сериала с таким бюджетом. Эта сцена стала первыми финальными кадрами, созданными ИИ, которые появились на экране в сериале или фильме собственного производства Netflix. И создатели были в восторге от результата,

– отметил Сарандос.

Известно, что премьера научно-фантастического сериала "Этернавт" состоялась 30 апреля 2025 года. В центре сюжета Хуан Сальво, который борется с угрозой, которой управляет невидимая сила.

Это лента всего на 6 эпизодов, поэтому если вы фанат коротких остросюжетных сериалов, то вам точно стоит его посмотреть. Кстати, недавно мы делились подборкой самых популярных мини-сериалов на Netflix. Ищите своего – по ссылке.