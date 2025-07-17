На этот раз в списке можно заметить новенькие мини-сериалы, которые точно смогут заинтересовать настоящих ценителей кино. В материале Кино 24 выбирайте ленту для своего идеального летнего вечера.

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Какие мини-сериалы стали самыми популярными на Netflix

"Под темным солнцем"

Это криминальная драма, премьера которой состоялась 9 июля 2025 года. Лента рассказывает о предательстве, коррупции, расследовании, мести и справедливости.

По сюжету, молодая мать убегает от проблем, поэтому устраивается на цветочную ферму. Пройдет некоторое время прежде чем она узнает, что ее босс на самом деле является ее родным отцом. Но его убивают и в этом начинают обвинять не кого-то другого, а именно ее.

Лента насчитывает всего 6 эпизодов, поэтому для их просмотра понадобится всего 5 часов. Если вы ищете идеальный сериал, который можно посмотреть вечером, то "Под темным солнцем" станет идеальным вариантом для просмотра.

"Под темным солнцем": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Прибрежье"

Премьера сериала "Прибрежье" состоялась 19 июня 2025 года. Это криминальная драма на Netflix, которая рассказывает о преступном мире, расследования и борьбу за власть. Лента насчитывает всего 8 эпизодов, которые легко можно посмотреть за один вечер.

История рассказывает об успешной семье рыбаков из Северной Каролины. Они углубляются в опасные воды для того, чтобы спасти свою семейную империю от большой неудачи в бизнесе.

По словам зрителей, сюжет довольно легко поддается восприятию. Поэтому, если вы хотите просто расслабиться вечером, эта лента идеально подойдет для вашего просмотра.

"Прибрежье": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

"Олимпо"

Это детективная спортивная драма, которая вышла в свет 20 июня 2025 года. В ленте вы увидите запретную любовь, путешествие во времени мифических существ и скрытые секреты. По сюжету, пловчиха теряет сознание в спортивном центре, а Амая начинает выяснять, на какие риски спортсмены готовы, чтобы добиться желаемого результата. Ведь, как известно, суровый спортивный мир не щадит никого. Лента также насчитывает 8 эпизодов.

"Олимпо": смотрите онлайн трейлер мини-сериала

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