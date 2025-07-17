Мы собрали для вас подборку фильмов о боксе, которые точно помогут настроиться на нужный лад. Выбирайте ленту в списке от Кино 24.

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Какие фильмы о боксе зрители просматривают на одном дыхании?

"Рокки"

Это высокорейтинговая спортивная драма, которую мир увидел в 1976 году. Лента рассказывает о Рокки Бальбоа – человеке-легенде, который своим характером и целеустремленностью смог достичь невероятных успехов в сфере бокса. Он поднялся с самого дна на вершину.

Никакие профессионалы не могут устоять перед его поединками. Но за этим стоят изнурительные тренировки и большие мечты: Рокки мечтает о поясе чемпиона мира, поэтому направляется к своей цели, несмотря на любые препятствия и даже самых мощных соперников.

"Рокки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крошка на миллион долларов"

В центре сюжета – Фрэнк Данн, тренер по боксу, который переживает непростой период в жизни. Из-за сложных отношений с дочерью он отгородился от эмоциональной близости, чтобы снова не чувствовать боль потери.

Однако все меняется, когда он знакомится с Мэгги – решительной и уверенной девушкой, которая приходит в его спортзал. Мэгги закаленная испытаниями и имеет сильный характер, поэтому никогда не сдается. Но больше всего она стремится, чтобы в нее поверили.

Со временем Фрэнк и Мэгги понимают: они давно искали друг друга. И именно эта встреча поможет им не только достичь спортивных вершин, но и выстоять в самом тяжелом бою – когда речь идет о борьбе за саму жизнь.

"Крошка на миллион долларов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Под ударом"

Это боевик, который является самым новым в нашей подборке. Лента вышла в свет в 2020 году. В центре сюжета сын, который стремится достичь таких же высот, как его знаменитый отец, боец ММА.

Однако, чтобы достичь желаемого результата, ему придется выяснить для себя, как разорвать тот порочный круг, который не смог разорвать его отец. Зрители отмечают, что это отличный фильм о спорте, отношениях отца и сына и семьи в целом. Кроме этого, украинцы хвалят игру актеров.

"Под ударом": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, смотрите также новейший боевик на Netflix, который влюбил в себя украинских зрителей: что это за лента