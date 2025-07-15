Среди них боевик "Старая гвардия 2". В материале Кино 24 покажем трейлер ленты и расскажем больше о сюжете фильма.
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"Старая гвардия 2": что известно о фильме?
Премьера этого боевика состоялась 2 июля 2025 года, а лента уже стала самой популярной на стриминговой платформе Netflix.
Некоторые критикуют сюжет, отмечая, что его сделали слишком скучным и банальным, однако все зрители хвалят актерский состав этого кинопроекта. В фильме сыграли: Шарлиз Терон, Ума Турман, Чиветел Эджиофор, Марван Кензари, Генри Голдинг, Маттиас Шонартс, Лука Маринелли, Вероника Нго, Кики Лейн.
"Старая гвардия 2": смотрите онлайн трейлер фильма
В центре сюжета Энди и ее команда. Они – бессмертные и смелые воины, которые продолжают неустанную борьбу, спасая человечество от полного краха. Перед командой встает новый вызов.
На этот раз они попали в опасность, на которую точно не рассчитывали. Мощный и безжалостный враг выходит из тени и угрожает уничтожить их отважную армию изнутри. Это испытание ставит под угрозу не только их миссию, но и само единство команды.
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