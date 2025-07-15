Кстати, ранее мы рассказывали, будет ли 4 сезон сериала "Игра в кальмара". А теперь в материале Кино 24 мы собрали список самых жестоких сцен, которые смогут посмотреть только самые выносливые киноманы.

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Какие сцены в сериале "Игра в кальмара" самые жестокие?

Перетягивание каната

Одной из самых жестоких сцен в сериале "Игра в кальмара" является игра, в которой участники должны перетягивать канат. Между двумя командами – пропасть смерти. Задача состоит в том, чтобы перетащить соперников в эту пропасть. Эта сцена ошеломила зрителей, ведь в атмосфере буквально витала энергетика смерти и напряжения.

Стеклянный мост

Еще одна жестокая сцена в сериале "Игра в кальмара" – это игра на стеклянном мосту. В ней игроки должны перепрыгивать через стеклянные плиты, некоторые из которых способны выдержать вес участника, а некоторые – нет. Если плита не выдерживает, игрок падает с большой высоты на бетонный пол. Наблюдать за этим – действительно жутко.

Резня в комнате

Пожалуй, одна из самых жестоких сцен в сериале – это резня в спальне. Это игра, когда участники, которые выбыли из основных соревнований, подвергаются нападению со стороны других. Жестокое убийство происходит в полной темноте. Но это игра, в которой каждый сам за себя, а темная сторона человеческой натуры выходит на первый план.

Настоящие поклонники "Игры в кальмара" точно могут назвать еще немало жутких сцен в сериале. Недавно состоялась премьера финального сезона, и зрители признаются, что проплакали почти каждую серию. Особенно финальные сцены заставляют растрогаться даже самых выносливых киноманов.