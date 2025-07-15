До речі, раніше ми розповідали, чи буде 4 сезон серіалу "Гра в кальмара". А тепер у матеріалі Кіно 24 ми зібрали список найжорстокіших сцен, які зможуть подивитись тільки найвитриваліші кіномани.

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Які сцени у серіалі "Гра в кальмара" найжорстокіші?

Перетягування каната

Однією з найжорстокіших сцен у серіалі "Гра в кальмара" є гра, в якій учасники повинні перетягувати канат. Між двома командами – прірва смерті. Завдання полягає в тому, щоб перетягнути суперників у цю прірву. Ця сцена приголомшила глядачів, адже в атмосфері буквально витала енергетика смерті та напруги.

Скляний міст

Ще одна жорстока сцена у серіалі "Гра в кальмара" – це гра на скляному мості. У ній гравці повинні перестрибувати через скляні плити, деякі з яких здатні витримати вагу учасника, а деякі – ні. Якщо плита не витримує, гравець падає з великої висоти на бетонну підлогу. Спостерігати за цим – справді моторошно.

Різанина у кімнаті

Мабуть, одна з найжорстокіших сцен у серіалі – це різанина у спальні. Це гра, коли учасники, які вибули з основних змагань, піддаються нападу з боку інших. Жорстоке вбивство відбувається у повній темряві. Але це гра, в якій кожен сам за себе, а темна сторона людської натури виходить на перший план.

Справжні прихильники "Гри в кальмара" точно можуть назвати ще чимало моторошних сцен у серіалі. Нещодавно відбулася прем'єра фінального сезону, і глядачі зізнаються, що проплакали майже кожну серію. Особливо фінальні сцени змушують розчулитися навіть найвитриваліших кіноманів.