Цього разу у списку можна помітити новенькі мінісеріали, які точно зможуть зацікавити справжніх поціновувачів кіно. У матеріалі Кіно 24 обирайте стрічку для свого ідеального літнього вечора.

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Які мінісеріали стали найпопулярнішими на Netflix

"Під темним сонцем"

Це кримінальна драма, прем'єра якої відбулася 9 липня 2025 року. Стрічка розповідає про зраду, корупцію, розслідування, помсту та справедливість.

За сюжетом, молода мати втікає від проблем, тож влаштовується на квіткову ферму. Мине деякий час перш ніж вона дізнається, що її бос насправді є її рідним батьком. Та його вбивають і у цьому починають звинувачувати не когось іншого, а саме її.

Стрічка налічує всього 6 епізодів, тож для їхнього перегляду знадобиться всього 5 годин. Якщо ви шукаєте ідеальний серіал, який можна подивитися ввечері, то "Під темним сонцем" стане ідеальним варіантом для перегляду.

"Під темним сонцем": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Прибережжя"

Прем'єра серіалу "Прибережжя" відбулася 19 червня 2025 року. Це кримінальна драма на Netflix, яка розповідає про злочинний світ, розслідування та боротьбу за владу. Стрічка налічує всього 8 епізодів, які легко можна подивитися за один вечір.

Історія розповідає про успішну сім'ю рибалок із Північної Кароліни. Вони заглиблюються в небезпечні води для того, щоб врятувати свою сімейну імперію від великої невдачі у бізнесі.

За словами глядачів, сюжет доволі легко піддається сприйняттю. Тож, якщо ви хочете просто розслабитись ввечері, ця стрічка ідеально підійде для вашого перегляду.

"Прибережжя": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Олімпо"

Це детективна спортивна драма, яка вийшла у світ 20 червня 2025 року. У стрічці ви побачите заборонене кохання, подорож в часі міфічних істот та приховані секрети. За сюжетом, плавчиня втрачає свідомість у спортивному центрі, а Амая починає з'ясовувати, на які ризики спортсмени ладні, аби добитися бажаного результату. Адже, як відомо, суровий спортивний світ не щадить нікого. Стрічка також налічує 8 епізодів.

"Олімпо": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

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