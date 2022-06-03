Вместе с телеканалом 1+1 Бадоев займется производством важной картины, соавтором которой сможет стать кто угодно. "Для этого нужно только заполнить анкету и прислать видеоматериалы, на которых зафиксированы ваши семьи в последний мирный день перед началом войны, а также в страшные дни после 24 февраля", – сообщил режиссер.

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Алан Бадоев снимет документалку о войне в Украине "Довгие сутки"

Нынешняя война России против Украины – фактически первая война, фиксируемая каждым участником и свидетелем на телефон, видеорегистратор или другой гаджет. Благодаря этому, весь мир может увидеть все события в режиме реального времени. Мы же хотим собрать эти свидетельства и через личные истории украинцев и их переживания погрузить мир в то, что пришлось пережить каждому из нас, дать потрогать и испытать эмоции, которые переживаем мы прямо сейчас,

– написал режиссер в инстаграме.

Ведь за каждым разрушенным домом, за каждой бомбой и разорванным снарядом, по словам режиссера, – человеческие истории, изломанные судьбы – то, что могло бы произойти с каждым человеком на планете. И мир обязан знать эти истории.



Алан Бадоев снимет фильм о войне / Фото с инстаграма Бадоева

Далее он продолжил: "Я буду ждать хронику вашей жизни, какими вы были до войны, какова была ваша семья. Как и где вы встретили первые удары бомб, как спасали своих детей и любимых, говоривших, о чем молились... Все, что снято на ваш телефон и телефоны ваших родных, все к каждому кадру имеет смысл и очень важно для меня и для фильма. Доверьте мне ваши истории и присылайте их по ссылке".

Сделаем этот фильм вместе!

– отметил Бадоев.



Алан Бадоев снимет фильм о войне / Фото с инстаграма Бадоева

"Сто дней войны превратились в бесконечно долгие сутки..."

"Сто дней войны

Отделяют нас от той жизни, в которую мы верили

От желаний, которые загадывали

От спокойного счастья:

Быть, любить, создавать.

Эти сто дней сменили наши портреты и многому научили,

Они много разрушили

Но собрали нас вместе.

Каждый из нас принял ответственность за свою страну и свою свободу, мы научились верить в то, что каждая капля важна, мы научились гордиться своей Украиной", – написал режиссер в инстаграме.

Ранее Бадоев рассказывал, как переживает войну, и сравнил настоящее время с эмоциональными и физическими пытками, очень сильно истощающими людей. Война забрала у него чувственность, умение видеть ясно и находить во всем хорошее: "Остался биоробот, состоящий из стресса и желания выжить".

Кроме этого, украинский кинорежиссер рассказал о любимом фильме "История любви", после которого остаются чистые и понятные мнения.